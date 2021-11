Calciomercato Roma, doppio assalto e addio Serie A per il gioiellino. Dalla Spagna certi di un arrivo nella Liga la prossima stagione

Doppio assalto e addio Serie A. O almeno così sembra, almeno da quanto riportato dal sito iberico fichajes.net. Un elemento che, la scorsa estate, è stato sicuramente nel mirino della Roma e che Tiago Pinto non avrebbe mai perso di vista. Ma il possibili affondo spagnolo cambia le carte in tavola in maniera improvvisa.

Damsgaard, il talento danese in forza alla Sampdoria, sarebbe entrato nel mirino del Barcellona e del Real Madrid. La prossima estate, le due big spagnole, potrebbero quindi tentare l’assalto al giocatore di Ferrero che si è messo in mostra l’anno scorso con la maglia blucerchiata e che poi ha continuato il suo percorso di crescita all’Europeo, dove ha trascinato, con prestazioni e gol importanti, la sua nazionale fino alla semifinale.

Calciomercato Roma, Real e Barcellona su Damsgaard

Difficile quindi, per la Roma, competere con questi due club che metteranno sul piatto tanti soldi e anche quell’appeal che, onestamente, colpisce tutti i giocatori quando sono cercati da club del genere. La Roma ci avrebbe potuto provare, con insistenza, la scorsa estate. Adesso appare difficile riuscire a stravolgere le carte in tavola.

Servono, comunque, almeno 20 milioni di euro per il tesserino del danese che quest’anno, però, non sta facendo benissimo. Ma le sue doti sono senza dubbio fuori discussione, ed è per questo che è rimasto attenzionato anche da club assai importanti. Addio alla Serie A, insomma, per Damsgaard, che potrebbe decidere di andare a continuare la sua carriera in Liga. Ormai, anche in questo caso, le cose sembrano ben definite.