Calciomercato Roma, rottura con l’Inter | Pinto fiuta l’affare

Dopo le recenti dichiarazioni di un calciatore dell’Inter, Pinto e Mourinho fiutano l’affare: Roma in agguato per gennaio.

I casting di Tiago Pinto per consegnare a José Mourinho una rosa più ricca ed equilibrata non si fermano. Il dirigente portoghese è consapevole di essere atteso da un compito non facile: la sessione invernale, per la breve durata e per le esigenze dei vari club, è spesso ricca di insidie e complicazioni. Ciò nonostante, il general manager dovrà riuscire a cambiare il volto della rosa giallorossa.

Non una rivoluzione, ma un cambiamento profondo e significativo. Novità che passeranno dagli addii dei calciatori in esubero e dai volti nuovi che arriveranno per sostituirli. Tra allenatore, dirigenza e proprietà la sintonia è totale. Anche i Friedkin, ascoltate le opinioni del tecnico, hanno dato il loro ok agli interventi in chiave mercato. Ora la palla passa a Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, Mou pesca in Serie A | Roma in agguato

Certo, la buona riuscita della campagna acquisti invernale dipenderà da molti fattori, alcuni dei quali indipendenti dalla Roma e dai suoi dirigenti. Ma arrivare alla riapertura delle trattative con le idee chiare e con una rosa di alternative è fondamentale. Non a caso Pinto lavora su diverse opzioni, mantenendo aperte varie piste, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo.In mediana il sogno del dirigente sarebbe arrivare a due innesti di spessore. Per farlo, però, servirà tempismo, capacità di mediare e anche fiuto per le occasioni che il calciomercato a volte presenta all’improvviso.

Una di queste potrebbe essere rappresentata da Matias Vecino. L’uruguayano sta giocando poco nell’Inter e ieri, dal ritiro della sua Nazionale, ha lasciato trapelare tutta la sua insoddisfazione: “Sto vivendo una situazione che non mi aspettavo. Diversa da quanto avevo discusso con il tecnico e con il club“, ha detto il centrocampista parlando dello scarso minutaggio messo insieme fin qui. “Rispetto le decisioni, ma se questa situazione dovesse proseguire dovremo parlare per trovare una soluzione“. Dichiarazioni che lasciano ipotizzare una cessione del giocatore già a gennaio. Secondo Il Tempo, Vecino farebbe al caso della Roma. Dinamico, esperto e già abituato alla Serie A, potrebbe essere un rinforzo non caro eppure dal rendimento sicuro. Anche perché, a Roma Vecino troverebbe quello spazio che, ieri, dal ritiro della Nazionale, ha reclamato a gran voce.