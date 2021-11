Roma, emergenza infortuni | Solo un ritorno in gruppo

Roma, ecco le ultime da Trigoria. Sono sei i calciatori che hanno lavorato. Solamente un ritorno in gruppo

Una vera e propria emergenza infortuni. Visto che solamente uno è tornato in gruppo, parzialmente anche. Nicolò Zaniolo è l’unico che nel ritorno all’attività della Roma in vista della ripresa del campionato è quasi certo di essere a disposizione nella gara di Marassi contro il Genoa. Gli altri verranno valutati ora dopo ora.

Sono sei quelli infatti che questa mattina hanno svolto un lavoro individuale. Tutti quelli che hanno accusati problemi nelle ultime settimane più i degenti di lungo corso che sono Spinazzola e Smalling che sperano di vedere la fine del propro calvario in queste mese. Ma è difficile. A questi si sono aggiunti, ovviamente, anche Pellegrini, Kumbulla, Vina e Calafiori. Tre hanno saltato anche la convocazione con la propria nazionale, l’albanese invece è tornato a Trigoria dopo aver accusato un fastidio appunto con l’Albania.

Roma, Mou in difficoltà

Nonostante Mourinho sia apparso tranquillo in una foto postata su Instagram dove mostra di essere tornato a lavoro nella Capitale, i problemi per lo Special One ci sono tutti. Eccome. Visto che contro il Genoa potrebbe non avere mezza squadra a disposizione e potrebbe anche decidere di mettere mano agli “epurati” per riuscire a mandare un undici in campo. Non è sicuramente un momento felice sotto questo aspetto. E bisogna stringere i denti e sperare che gennaio arrivi presto per dare il benvenuto a Trigoria a quei volti nuovi che il tecnico portoghese si aspetta di vedere.

Intanto si continuerà a lavorare anche domani. Sperando che qualche altro possa riuscire a mettersi da parte i problemi fisici ed essere disponibile per la trasferta di Marassi. Che potrebbe essere un vero e proprio crocevia della stagione.