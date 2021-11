Calciomercato Roma, la firma non arriva | Annuncio sul futuro

Calciomercato Roma, la firma non arriva ma c’è comunque l’annuncio sul futuro. Ecco le parole che arrivano direttamente dal ritiro

Nonostante ci sia stata una frenata sul rinnovo nei giorni scorsi, visto che sarebbe stato rimandato tutto alla fine della stagione, non si è minimamente placato l’entusiasmo di Jordan Veretout. Che oggi ha rilasciato un’intervista al quotidiano francese Le Parisien direttamente dal ritiro della sua Nazionale.

E ha parlato ovviamente di Mourinho il centrocampista. Uno dei fedelissimi dello Special One che mai e poi mai lo leverebbe dal campo. E lo farebbe giocare anche se fosse a mezzo servizio. Troppo importante, il francese, lì in mezzo. “José Mourinho è sempre l’uomo per il lavoro. È un vincente, un allenatore adatto a un grande progetto come quello dei Friedkin alla Roma” ha spiegato Veretout. Che poi ha rincarato anche la dose.

“È rigoroso, ha un’esperienza incredibile. Ha vinto molto e fa desiderare tutti di impegnarsi al 200%. Troverà il modo per invertire questa dinamica. A Roma c’è tanta passione: se vinci sei al top; se perdi, è una tragedia. I tifosi sono la nostra forza. Sta a noi restituire loro questo supporto”. ha ancora spiegato il francese. Convinto che presto i risultati che per il momento mancano, torneranno ad essere entusiasmanti.

Poi, la chiusura sul campionato italiano: “Ho imparato molto in Serie A. Fisicamente è dura. Anche tatticamente. In questo momento sto giocando nella Roma davanti alla difesa. Mi piace difendere, attaccare, pressare il portatore di palla, sono capace di segnare, di fare assist. Ora tutto questo devo riprodurlo in nazionale”.