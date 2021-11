Sabatini ha scoperto qual è il problema della Roma

L’avvio di campionato della Roma è stato deludente: l’ex direttore sportivo Walter Sabatini ha scoperto qual è il problema dei giallorossi

Sabatini ha parlato in esclusiva a calciomercato.it, a margine del Social Football Summit 2021 che si sta svolgendo proprio in questi giorni allo stadio Olimpico. L’ex diesse giallorosso ha spiegato quali, secondo lui, sono i problemi della Roma in questa stagione. Anche se, c’è sempre Mourinho, a poter raddrizzare le sorti.

“La Roma è una squadra un po’ risicata nei numeri, ma è una buona squadra. Dà sempre l’impressione di poter vincere le partite. Sicuramente – ha detto – c’è qualche distrazione di troppo, ma ci sono anche dei giocatori forti”. Eccolo, il punto, secondo l’ex dirigente. Una squadra che non riesce a rimanere sempre concentrata durante la partita. Ma senza dubbio c’è anche un riferimento esterno nelle sue parole.

Roma, ecco le parole di Sabatini

“Appena recupereranno Spinazzola – ha continuato – saranno competitivi. Anche perché Abraham è fortissimo, così come Zaniolo che viene da due infortuni terribili e ha bisogno di tempo per essere di nuovo al massimo. Lui è il miglior giovane italiano” ha sentenziato.

Poi, ovviamente, visto il tema dell’evento, Sabatini ha anche parlato della tecnologia nel mondo del calcio. “Serve anche sensibilità umana nelle cose, la forza e la voglia di farle. La tecnologia, però, oggi è diventata necessaria soprattutto per gli allenatori che devono esaminare i flussi di gioco e anche la linea difensiva. Ci sono alcuni che non entrano nello spogliatoio tra primo e secondo tempo senza aver visto i dati della partita”. Ma questo non può essere tutto: “Serve anche una sintesi tra una cosa e l’altra – ha concluso – cosa che fa Mourinho. Si circonda di gente che legge i dati ma poi prende le decisioni in base alla sua esperienza, ed è in grado di trasmettere emozioni.