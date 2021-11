Genoa-Roma, è ansia Mourinho | Anche oggi a parte

Genoa-Roma, è ansia Mourinho, anche oggi ha lavorato a parte. A rischio la sua presenza alla ripresa del campionato

Situazione preoccupante. Non c’è dubbio. Anche perché oggi è martedì e la ripresa del campionato si avvicina. E, ovviamente, anche Mourinho è in ansia ed è in attesa di capire se lo potrà schierare contro il Genoa, la squadra che la Roma dovrà affrontare alla ripresa del campionato.

Lorenzo Pellegrini, il capitano, farà di tutto per esserci. Ma anche nell’allenamento odierno, così come riportato da ReteSport, il capitano giallorosso ha lavorato in maniera individuale. Stesso discorso di ieri, insomma, anche se c’è un giorno in meno per recuperare. E inizia, ovviamente, a salire la preoccupazione sopra i livelli di soglia.

Genoa-Roma, Pellegrini ancora fuori

Lavorerà da solo anche domani, probabilmente. O al massimo farà una parte di seduta con il resto del gruppo. Impossibile, al momento, pensare a un rientro pieno con i compagni che, via via, stanno rientrando anche dagli impegni con le varie nazionali. Mou, nel frattempo, inizia anche a pensare a chi potrà andare a sostituire, dietro Abraham – ieri a segno contro il Portogallo – il capitano. Con la possibilità anche che ci possa essere Zaniolo in quella posizione. Nicolò, infatti, ieri ha ripreso a lavorare parzialmente con il resto dei compagni. E per lui di problemi probabilmente non ce ne saranno.

Rimane il fatto, però, che si potrebbe tornare a giocare in Seria A senza l’elemento che fino al momento si è rivelato decisivo. Perché Pellegrini, senza discussioni, ha tirato la baracca con prestazioni e gol e, quando non c’è stato, si è visto. Onestamente non sarebbe di certo il miglior modo per andare ad affrontare una squadra che ha cambiato allenatore, proprietà anche ufficialmente, che ha un nuovo presidente e che sicuramente vive un momento di entusiasmo importante.