Roma, calendario fitto di impegni | La situazione infortunati

Nove partite in un mese, è questo il fitto calendario della Roma da qui a fine 2021, prima della sosta natalizia.

Tra soste per le Nazionali, infortuni arrivati proprio da qui e quelli ai quali José Mourinho da molto tempo deve far fronte, è arrivato un altro momento cruciale della stagione giallorossa.

Da Genova alla Sampdoria, totale ben nove partite in 31 giorni. Si partedì domenica sera a Marassi contro il Grifone del neo tecnico Andriy Shevchenko, fino ad arrivare al club blucerchiato, con il quale la Roma sta sondando il terreno per il terzino Bartosz Bereszyński, come possibile alternativa a Rick Karsdorp. Un calendario dove non ci sono soste, prima di Natale, e si giocherà praticamente ogni tre giorni.

Roma, la situazione infortunati

Agli impegni di campionato la Roma dovrà far fronte anche alle ultime due giornate della fase a gironi di UEFA Conference League, dove c’è da riconquistare il primato nel girone dopo la sconfitta prima e il pareggio poi contro il Bodo/Glimt. Analizzando anche la situazione infortunati, l’umore di José Mourinho sale e scende. Alti e bassi dovuti alla situazione singola di ogni calciatore. Lo Special One però potrebbe sorridere visto che Chris Smalling è sempre più vicino al rientro in gruppo. Come riporta l’edizione odierna di ‘Leggo’, il peggio è alle spalle e il giocatore può tornare ad aumentare i carichi di lavoro. Ancora più atteso il ritorno di Spinazzola (ecco quando rientra). Vedremo nelle prossime ore quali saranno le condizioni di Vina, Calafiori, Pellegrini e Kumbulla, i quali ieri avevano lavorato individualmente.

CALENARIO FINE 2021 AS ROMA

domenica 21 novembre 2021

13 | Genoa – Roma ore 20:45

giovedì 25 novembre 2021

5a Conference | Roma – Zorya ore 21

domenica 28 novembre 2021

14 | Roma – Torino ore 18

mercoledì 1 dicembre 2021

15 | Bologna – Roma ore 18:30 (turno infrasettimanale)

sabato 4 dicembre 2021

16 | Roma – Inter ore 18

giovedì 9 dicembre 2021

6a Conference | CSKA Sofia – Roma ore 18:45

lunedì 13 dicembre

17 | Roma – Spezia ore 20:45

sabato 18 dicembre

18 | Atalanta – Roma ore 15

mercoledì 22 dicembre

19 | Roma – Sampdoria ore 18:30