Calciomercato Roma, quanti incroci con l’Inter | Tutti gli obiettivi

La partita del 4 dicembre tra Roma e Inter sarà solo uno dei capitoli della sfida tra i due club: tanti gli obiettivi di calciomercato in comune.

Tra poco più di due settimane Roma e Inter si troveranno sul campo. Sabato 4 dicembre, con calcio d’inizio fissato alle ore 18, giallorossi e nerazzurri torneranno ad incrociarsi sul terreno dell’Olimpico per la sedicesima giornata del Campionato di Serie A. Un appuntamento come sempre affascinante e ricco di significati, quest’anno reso ancor più speciale dalla sfida di José Mourinho contro il suo passato.

Ma come spesso accade, la partita del 4 dicembre sarà soltanto uno degli aspetti di una sfida che si muove su più livelli. Ci riferiamo soprattutto al calciomercato: il giorno del big match mancherà meno di un mese alla riapertura dei trasferimenti invernali. Un appuntamento che la Roma attende con la consapevolezza di avere la necessità di agire in maniera efficace. E al quale arriverà incrociando in più occasioni la strada dell’Inter.

Calciomercato Roma, quanti intrecci con l’Inter | I nomi

In casa giallorossa l’obiettivo del General Manager Tiago Pinto è consegnare a Mourinho una rosa più equilibrata. Non sarà facile compiere già a gennaio la mezza rivoluzione che, nei piani del tecnico, è necessaria, ma Pinto ci proverà. Tanti gli obiettivi per rinforzare la rosa, soprattutto in difesa e a centrocampo. Ed è proprio in mediana che le strade della dirigenza giallorossa e della squadra mercato nerazzurra potrebbero incrociarsi.

L’Inter è al lavoro, pensando alla prossima stagione, sull’erede di Ivan Perisic. Il croato quasi certamente non rinnoverà e a giugno potrà firmare a parametro zero per un altro club. La Roma osserva interessata, anche se la concorrenza per il croato è molta. Ma c’è di più: secondo La Gazzetta dello Sport Marotta e Ausilio avrebbero puntato, per il dopo Perisic, su Ramy Bensebaini, laterale sinistro del Borussia Monchengladbach. Un nome che in estate aveva attirato l’attenzione della Roma, con Pinto che, nel contesto dei contatti per Zakaria, aveva provato a trattarlo.

Gli incroci di mercato, però, non finiscono qui. Le parole di Matias Vecino, che dal ritiro dell’Uruguay ha reclamato un maggiore impiego, potrebbero aprire un caso di mercato. Alla Roma il giocatore piace, ma l’Inter non fa sconti: almeno 10 milioni per lasciarlo andare. Se dovesse partire, i nerazzurri potrebbero decidere di tornare alla carica per Nahitan Nandez. Neanche a dirlo: un altro obiettivo in comune con la Roma.