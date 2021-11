Calciomercato Roma, futuro da Pallone d’Oro | Pinto ci crede

Tra l’imminente ripresa del Campionato e la sessione di calciomercato che si avvicina, in casa Roma c’è un altro tema importante da affrontare.

Dopo il trionfale europeo di pochi mesi fa, la Nazionale italiana si è inceppata. Gli azzurri, chiamati a guadagnarsi un posto ai prossimi mondiali di Qatar 2022, hanno fermato la loro corsa ieri sera contro l’Irlanda del Nord. Un pareggio che costa caro: dopo gli stop contro Bulgaria e Svizzera (due volte) la Nazionale si è giocata l’accesso diretto ai campionati del mondo.

Tra i protagonisti del match di ieri sera, nel secondo tempo, anche Bryan Cristante. Il centrocampista giallorosso ha cercato di dare fisicità alla mediana azzurra, apparsa un po’ opaca, come era avvenuto proprio durante i Campionati europei. Chi invece, per via di un acciacco, non era a disposizione di Roberto Mancini ieri sera è Nicolò Zaniolo.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, Pinto ha il piano B | Prestito e affare in Serie A

Calciomercato Roma, tra rinnovo e rilancio | Futuro da Pallone d’Oro

La qualità e la capacità di saltare l’uomo del fantasista giallorosso avrebbero probabilmente fatto comodo alla nostra Nazionale in una partita bloccata come quella di ieri. Nicolò, però, dopo un avvio di stagione complicato, ha dovuto rinunciare alla Nazionale per recuperare al meglio la condizione fisica. Il numero 22 ha tanta voglia di rilanciarsi e di tornare ai livelli che avevano fatto innamorare di lui mezza Europa, prima del doppio infortunio. Tiago Pinto lo sa. Apprezza e stima il ragazzo. E soprattutto, come José Mourinho, crede in lui. Zaniolo potrebbe rappresentare per la Roma il vero valore aggiunto in questa stagione.

L’idea di fare di lui il simbolo della Roma dei Friedkin insieme a Lorenzo Pellegrini è ancora concreta, ma Nicolò dovrà rispondere presente sul campo. Intanto, proprio per ribadire la fiducia che c’è nei suoi confronti, i primi contatti per intavolare il discorso sul rinnovo di contratto sono già andati in scena. Zaniolo guadagna 1,6 milioni più bonus: per arrivare alla firma di un rinnovo più ricco serviranno prestazioni importanti. Pinto ha pronosticato per lui un futuro da pallone d’oro: sarebbe felice di fargli firmare presto anche un contratto di quel livello. Significherebbe che, dopo tanta sofferenza, Zaniolo è tornato. Per ora, però, tutti i discorsi sono rimandati: la volontà di prolungare c’è, ma la società non ha fretta e non considera il rinnovo una priorità. Per ora, il ragazzo deve lavorare con serenità e senza pressioni: le prestazioni faranno il resto.