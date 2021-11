Calciomercato Roma, epurato da Mou | Rivelazione bomba sul suo futuro

Calciomercato Roma, la scelta di Mou è ormai chiara: da segnalare una rivelazione importante in merito al suo futuro.

In questa prima parte di stagione, José Mourinho ha sovente lanciato messaggi ad alcuni calciatori; in altre circostanze, lo Special One dalle parole è passato direttamente ai fatti, spedendo in tribuna chi non ritiene essere funzionare alla propria filosofia di calcio.

Dopo l’exploit con Fonseca, che ha creduto in lui la scorsa annata al punto da affidargli le chiavi della sua mediana, il minutaggio di Gonzalo Villar ha subito un drastico ridimensionamento, in negativo, sotto la gestione del tecnico lusitano, che ha preferito utilizzare l’ex Elche soprattutto in Conference League, ottenendo risultati poco confortanti. Anche all’indomani della sfida di ritorno contro il Bodo Glimt, nella conferenza stampa di presentazione alla sfida contro il Venezia, Mou ha da un lato sottolineato le abilità palla al piede di Villar, evidenziandone, però, anche e soprattutto i difetti “sul lungo”. Ipotizzare una sua cessione a stretto giro di posta non è utopistico, tutt’altro: a suffragare quest’ipotesi, ci ha pensato anche la giornalista Ana Quiles Box, opinionista spagnola de “La Domenica Sportiva“.

Calciomercato Roma, la rivelazione sul futuro di Villar

Intervista in esclusiva da calciomercato.it, al “Social Football Summer 2021“, la Quiles si è soffermata a parlare anche del futuro di Villar, ormai pronto a fare le valigie e lasciare la Roma. Ecco le sue parole: “Sono dispiaciuta per la situazione che sta vivendo: la piazza di Roma è molto difficile, e non è giusto quello che sta vivendo. Non riesco a comprendere come sia potuto passare da una promessa del calcio a scarto: secondo me sta già cercando una nuova squadra.”