Calciomercato Roma, irrompe Ancelotti | Mourinho in ansia

La sessione di riparazione del calciomercato vedrà alcuni cambiamenti nella Roma. La rosa di José Mourinho cambierà ancora.

Dopo il grande lavoro svolto nelle uscite l’estate scorsa – una vera e propria rivoluzione fatta di tante cessioni, moltre in prestito – ce ne sarà un altro, leggermente inferiore, col piazzamento di alcuni giocatori poco utilizzati.

Tra questi ci sono due centrocampisti, Amadou Diawara e Gonzalo Villar. Il primo potrebbe trovare spazio restando in Italia, mentre per lo spagnolo il futuro è ancora incerto, tra Italia ed estero (attenzione alle squadre della Liga). A prescindere dall’uscita di questi due calciatori, ci sarà sicuramente almeno un rinforzo in entrata nel reparto centrale del campo.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, futuro da Pallone d’Oro | Pinto ci crede

Calciomercato Roma, Ancelotti piomba sul centrocampista

Se fino a qualche mese fa il grande obiettivo si chiamava Granit Xhaka, adesso il suo nome è quello di Denis Zakaria. Due centrocampisti che oltre a conoscersi – essendo entrambi Svizzeri – piacciono molto a José Mourinho. Lo Special One non ha ricevuto il rinforzo richiesto sin da giugno in mezzo al campo, ma adesso sarà Tiago Pinto a regalarglielo a gennaio.

Secondo quanto riporato da ‘diariogol.com, il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti non è minimamente soddisfatto del rendimento di Casemiro. Ed ecco che anche i blancos si aggiungono alla corsa per Denis Zakaria, giocatore che ormai piace a molti top club europei. Il centrocampista del Borussia Monchengladbach sarebbe dunque la soluzione trovata per rinforzare la squadra spagnola e viene considerato il profilo ideale per affiancarlo a Modric e Kroos.