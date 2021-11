Pinto fa chiarezza su Mourinho: “Vi abbiamo confuso”

Torna a parlare Tiago Pinto, il general manager giallorosso è intervenuto ai microfoni Sky. Il portoghese è tornato a fare chiarezza sul rapporto con Mourinho.

Torna a parlare Tiago Pinto, il dirigente portoghese è intervenuto ai microfoni Sky. Tanti argomenti trattatati, il rapporto con Mourinho e non solo. Il general manager ha provato ancora una volta a tranquillizzare gli animi, predicando pazienza. Ecco le parole del portoghese, che non si nasconde con i tifosi.

Il general manager è tornato a parlare. Ancora una volta Tiago Pinto cerca di far scudo intorno alla Roma. Tanti annunci, molte smentite e pochi indizi di mercato, l’intervista appena rilasciata ai microfoni Sky è ancora una volta molto interessante. Il dirigente giallorosso non nasconde le difficoltà dopo un periodo avaro di risultati positivi, ma ha le idee chiare sul rapporto con Mou: “Credo che si sia costruita l’immagine che tutti hanno di Mourinho perché ha allenato le migliori squadre del mondo. Qui però ci sono altri progetti e altre strategie, lui ha speso e continua a spendere energie con i giovani, è allineato con le nostre idee.”

Tiago Pinto fa chiarezza su Mourinho: “Qualcuno si è confuso..”

Come sempre Pinto sembra avere le idee piuttosto chiare, rivolgendosi direttamente ai tifosi: “Non possiamo creare subito una squadra competitiva: lui non solo è consapevole ma è allineato con questo nostro pensiero. Fa un grande lavoro e lo fa bene.” Il g.m. rafforza la sua tesi: Più che la mia parola contano i fatti. Si sta dedicando a sviluppare un giocatore come Felix, oppure altro come Darboe e Calafiori. Questo fa capire la sua ambizione e cosa stia cercando di fare. Vogliamo vincere con questa strategia.”

Pinto continua, nessun dubbio per lui sul futuro: “Quanto fatto quest’estate ha confuso un po’ le persone perché Abraham è giovane ma è un grande giocatore. Non vogliamo un instant team.” Infine l’annuncio che fa sognare i tifosi giallorossi: “Mourinho sarà uno degli allenatori più importanti della storia della Roma”.