Ultim’ora, doppio infortunio in allenamento | Niente Genoa-Roma

Doppio infortunio dell’ultima ora, l’annuncio è appena arrivato. Due calciatori importanti si sono fermati durante l’allenamento odierno, niente Genoa-Roma.

Piove una doppia tegola in vista del ritorno in campo. Domenica sera la Roma tornerà a giocare in campionato, ancora una volta in trasferta. Ad ospitare i giallorossi sarà il Genoa, fresco di cambio allenatore e proprietà. Pochi minuti fa è arrivato l’annuncio, doppio stop in allenamento, salteranno la sfida.

In casa Roma si aspetta con ansia il momento di tornare in campo. Mourinho vuole ritrovare la vittoria al più presto, nelle ultime sette partite solo una volta sono arrivati i tre punti. I giallorossi stanno approfittando dell’ultima sosta dell’anno solare per recuperare le forze e l’entusiasmo. Ad ospitare la Roma, domenica sera al Marassi, sarà il Genoa. I rossoblù si presentano con diverse novità, ma devono fare i conti anche con una doppia tegola appena piovuta addosso al nuovo allenatore. Non comincia col piede giusto l’avventura di Andriy Shevchenko, che deve fare i conti con un doppio infortunio muscolare.

Doppia tegola in allenamento, niente Genoa-Roma

Doppia cattiva notizia per Sheva in quel di Pegli. Come da poco comunicato dalla società ligure c’è stato un doppio stop per infortunio muscolare. Durante l’allenamento odierno si sono fermati per noie fisiche sia Caicedo che Criscito, ora la situazione infortunati si fa allarmante.

Si allunga pesantemente la lista degli infortunati in casa Genoa. I rossoblu, che hanno formalizzato il passaggio di proprietà, ora perdono altre due pedine molto importanti. Caicedo e Crisicito si vanno ad aggiungere ai vari Maksimovic, Fares, Cassata e Vanheudsen. Rimane da valutare anche l’ex giallorosso Mattia Destro, alle prese con un problema al flessore. La prima avventura italiana da allenatore di Shevchenko non sembra partire sotto la migliore delle stelle.