Calciomercato Roma, Raiola lancia un messaggio ufficiale al club

Calciomercato Roma, c’è l’annuncio di Raiola. Il procuratore ha parlato al margine dell’assemblea italiana degli agenti di mercato

Presente all’assemblea italiana degli agenti di mercato, Mino Raiola, come sempre, ha catalizzato gli occhi di tutti. Ed ha parlato, ovviamente, anche del futuro di qualche suo assistito. Uno su tutti, visto che va in scadenza il prossimo anno, è Mkhitaryan, l’armeno in forza alla Roma di Mouirinho.

Nelle scorse settimane si è parlato, in maniera anche insistente, di un possibile addio a gennaio del trequartista. Anche perché, mai in questa stagione, è stato decisivo. In una fase sicuramente calante rispetto alla passata stagione, quando era partito alla grande ma poi un infortunio lo aveva un poco bloccato. Con Mou, comunque, non sembra essere lo stesso calciatore visto l’anno scorso con Fonseca. Ed è per questo che potrebbe di certo partire.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, scambio spiazzante | Salta il “doppio” colpo

Calciomercato Roma, le parole di Raiola

“Dovete chiamare la Roma. Io sono qui per l’associazione. Non sono qui per fare il mercato”, ha detto il potente procuratore. Un messaggio lanciato a Pinto, in questo caso, e anche a Mou, che dovrebbe dare il via libera, nel caso, a una cessione. Ovviamente, e sarebbe anche sottointeso, una partenza dell’armeno aprirebbe le porte a un altro acquisto. Perché lì davanti, sotto l’aspetto prettamente numerico, la Roma ha in mente un’altra cessione, quella di Mayoral, che potrebbe andare alla Fiorentina.

Raiola, inoltre, ha specificato che la sua presenza oggi in città non riguarda la prossima finestra di calciomercato, ma solamente perché c’è una problematica da risolvere sulla questione relativa agli agenti. Ma non c’è dubbio che ci potrebbe anche essere un primo contatto con la società giallorossa in merito alla questione Mkhitaryan. Forse è un po’ presto, ma sicuramente Mou delle valutazioni le ha già fatte. Su questo non ci piove.