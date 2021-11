Calciomercato Roma, doppia beffa per colpa di Spalletti

Tanti gli intrecci di mercato che potrebbero vedere coinvolte, a gennaio, squadre di Serie A. L’ultimo vedrebbe la Roma beffata per colpa di Luciano Spalletti.

La Roma e Luciano Spalletti sono tornati ad affrontarsi poche settimane fa. Sul terreno di gioco dell’Olimpico, in un match vibrante e giocato su livelli alti, i giallorossi ed il Napoli impattarono sul risultato di 0-0. Un pareggio che rappresentava, in quel momento, la prima parziale battuta d’arresto dei partenopei, arrivati a punteggio pieno all’appuntamento romano.

In quell’occasione il pubblico romanista dimostrò di non aver mai dimenticato le vecchie ruggini che caratterizzarono gli ultimi mesi di Spalletti sulla panchina giallorossa. Ma ben prima che il calendario di Serie A metta nuovamente Roma e Napoli una contro l’altra, nel girone di ritorno, potrebbe essere il calciomercato a rinnovare il duello tra Spalletti e il suo passato.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, Mourinho l’ha convinto | Ha già detto sì

Calciomercato Roma, spunta Spalletti | Si rischia una doppia beffa

Gli ultimi rumors di mercato, riportati da La Gazzetta dello Sport, raccontano infatti di grandi movimenti sull’asse Milano-Napoli. Trattative che riguaderebbero, indirettamente, anche la Roma. Non è certo un mistero, infatti, che i giallorossi abbiano intenzione di rinnovare il proprio centrocampo con l’arrivo di un paio di nuovi elementi. Tra loro, nel casting portato avanti da Tiago Pinto, c’è anche Matias Vecino, che nei giorni scorsi ha manifestato il proprio scontento per i pochi minuti giocati fin qui.

L’uruguayano, però, piace da sempre anche a Spalletti, che lo volle fortemente in nerazzurro nel 2017. E visto che il Napoli, a gennaio, perderà Anguissa per la Coppa d’Africa, l’allenatore toscano avrebbe pensato proprio al mediano interista come alternativa low cost. In questo caso, però, la beffa per la Roma potrebbe essere doppia. Già, perché se davvero Vecino prendesse la strada di Napoli, l’Inter potrebbe pensare di sostituirlo con un altro uruguayano: quel Nahitan Nandez che, capace di giocare sia come mezzala che come laterale destro, farebbe proprio al caso di Simone Inzaghi. E che, a sua volta, è uno dei nomi che piacciono di più a Pinto per il centrocampo della Roma.