Calciomercato Roma, è ufficiale | L’ex se lo prende Conte

Calciomercato Roma, adesso è anche ufficiale: l’ex se lo prende Antonio Conte. C’è la nota da parte del Tottenham

Un ex giallorosso se ne va in Inghilterra. E precisamente se lo prende Antonio Conte, da poco allenatore del Tottenham. C’è anche la nota ufficiale della società inglese che aggiunge un altro tassello italiano all’interno del club. Il primo è stato Paratici, passato all’inizio della stagione dalla Juventus.

Marco Savorani è diventato ufficialmente l’allenatore dei portieri del Tottenham. Fino allo scorso anno era alla Roma insieme a Fonseca. Con il tecnico pugliese, Savorani, ha già lavorato al Siena. Mentre come detto l’ultima sua esperienza è stata proprio nella squadra giallorossa.

LEGGI ANCHE: Genoa-Roma, la designazione arbitrale | Debutto in questa stagione

Calciomercato Roma, Savorani ufficiale al Tottenham

Savorani ha sicuramente lasciato un buon ricordo dentro Trigoria. Ma poi ha fatto, in sintonia con la società, delle scelte diverse. Ha già rivestito questo ruolo non solo al Siena, ma anche all’Atalanta, al Chievo e al Piacenza. Per lui quindi è la prima esperienza fuori dall’Italia. Anche se troverà diversi connazionali pronti ad accoglierlo in questa sua nuova avventura professionale.