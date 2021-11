Genoa-Roma, la designazione arbitrale | Debutto in questa stagione

Genoa-Roma, ecco l’arbitro. E’ al debutto in questa stagione con i giallorossi. I precedenti del fischietto

Ritorna il campionato, e ritornano anche le designazioni arbitrali. Nelle ultime uscite la Roma è stata sicuramente sfortunata con i direttori di gara, che hanno indirizzato diverse partite. Non solo quella con la Juventus, ma anche con il Milan e con il Venezia, alcune scelte, apparse cervellotiche, hanno fatto adirare Mourinho. E anche la società ha preso posizione. Una cosa che non succedeva da diverso tempo.

Bene, per la gara contro il Genoa, la scelta è ricaduta su Massimiliano Irrati. Il toscano non piace a tutti, ma di certo, con la Roma, le sue statistiche sono importanti e vanno in un certo senso a favore della squadra giallorossa. Non sarà un compito sicuramente facile, visto che si prospetta un match assai caldo. Ed è al debutto in questa stagione in una sfida che vede impegnata la squadra dello Special One.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, Raiola lancia un messaggio ufficiale al club

Genoa-Roma, i precedenti con Irrati

Sono 18 le volte che il direttore di gara toscano ha fischiato in una partita dei giallorossi. Diciassette in Serie A, una in Coppa Italia, nel derby perso 2-0 contro la Lazio. Il computo totale parla di 8 vittorie dell’attuale squadra di Mourinho, 5 pareggi e altrettante sconfitte.

Quello che comunque fa ben sperare, è l’ultimo precedente con Irrati negli scontro diretti contro il Genoa. Il toscano, infatti, ha diretto la stessa gara lo scorso anno quando ancora sulla panchina della Roma c’era Fonseca. E i giallorossi tornarono con una vittoria per 3-1 da Marassi. L’altro precedente invece è un po’ datato: parliamo infatti della stagione 2013-2014 quando i liguri s’imposero per 1-0 contro i capitolini.