Roma, allarme infortuni | Incubo doppio forfait

La gara contro il Genoa si avvicina sempre di più e per José Mourinho non arrivano buone notizie. Ecco la situazione infortunati.

Dopo la terza sosta stagionale per le Nazionali, la Roma domenica sera si troverà di fronte il Genoa del neo tecnico Shevchenko, che lo Special One conosce molto bene essendo stato suo ex allenatore.

Per il tecnico portoghese però non sono arrivate buone notizie nemmeno oggi dall’infermeria. Per la tredicesima giornata, dove sono previsti anche due big match come Lazio-Juventus e Inter-Napoli, con il Milan che va a sfidare la Fiorentina al Franchi, ci saranno ancora molti dubbi da sciogliere nei prossimi giorni per la compagine capitolina.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, è ufficiale | L’ex se lo prende Conte

Infortuni Roma, la situazione a Trigoria

La seduta odierna di allenamento ha visto i rientri anche dei nazionali Mancini, Mkhitaryan e Tammy Abraham, con i ranghi quasi al completo per Mourinho. Le notizie negative però continuano ad arrivare dall’infermeria, dove gli infortunati, alle prese con i rispettivi recuperi, non si sono allenati in gruppo.

Tra questi ci sono ancora Riccardo Calafiori, Chris Smalling, Leonardo Spinazzola, Lorenzo Pellegrini, Matias Vina. I giocatori giallorossi sopra citati hanno svolto lavoro individuale che potrebbe costare caro in vista della sfida di domenica contro i liguri. Il resto dei calciatori ha lavorato in gruppo, compreso Nicolò Zaniolo.