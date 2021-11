Calciomercato Roma, fa tutto Simeone | “Scippo” e via libera per Pinto

Calciomercato Roma, Simeone factotum: blitz inatteso che rappresenta una ghiotta occasione per Tiago Pinto.

Messa in cascina una sosta per le Nazionali amara per la compagine di Roberto Mancini, la Serie A è pronta a calare nuovamente il sipario, mettendo in vetrina alcune sfide di cartello sicuramente importanti per delineare gli equilibri di un campionato nel quale la Roma di Mou vuole ritornare a rivestire un ruolo da protagonista.

La sfida al Genoa è alle porte, ma la lunga sosta ha permesso a Tiago Pinto di delineare meglio quelli che saranno i principali obiettivi della campagna acquisti giallorossi, che non può prescindere dall’acquisto di un centrocampista in grado di fornire tecnica, esperienza e quantità alla mediana di Mou. Zakaria è il primo nome, ma l’assalto all’elvetico sta diventando con il passare dei giorni sempre più difficile: sembrava una trattativa prossima alla definizione quella per l’attuale centrocampista del Borussia Mönchengladbach, impelagatasi per l’interessamento di altre squadre. Nel novero dei papabili “Piani B” della Roma, figurano anche Renato Sanches, per il quale è da segnalare anche l’interessamento del Milan, ed Hector Herrera, il cui contratto con l’Atletico scadrà il prossimo anno.

Calciomercato Roma, intreccio Renato Sanches-Herrera | La posizione dell’Atletico Madrid

Stando a quanto riferito da elgoldigital, il centrocampista lusitano attualmente in forza al Lille stuzzicherebbe e non poco anche Simeone, alla ricerca di un ulteriore tassello con cui aggiungere forza, muscoli e rapidità, ad un reparto che può contare già sull’esplosività di Rodrigo De Paul. Secondo la fonte spagnola, però, l’eventuale acquisto di Sanches, per il quale anche la Roma ha effettuato qualche sondaggio, sarebbe subordinato alla partenza di Hector Herrera, profilo spendibile anche in ottica giallorossa, la cui candidatura non a casa è ritornata in auge.