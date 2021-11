Calciomercato Roma, Mou gelato | Rivelazione a sorpresa della BBC

Calciomercato Roma, annuncio spiazzante per i giallorossi che arriva direttamente d’Oltremanica: Mou gelato.

Gennaio si avvicina, e con esso l’apertura di una sessione di calciomercato invernale che, salvo clamorosi colpi di scena, vedrà la Roma assoluta protagonista. Su imput del proprio allenatore, infatti, i giallorossi sono da tempo all’opera per provare già da ora ad imbastire quelle trattative che a distanza di qualche settimana, si spera, possano essere soltanto formalizzate.

Le esigenze della rosa sono note ai più: un centrocampista e almeno un difensore. Chiaramente se arrivassero un terzino e un centrale, Mou non si dispiacerebbe affatto, anzi. E le ultime indiscrezioni riferiscono di un crescente interesse di Pinto nei confronti di Diogo Dalot, che come lo Special One è lusitano, e come l’ex tecnico dell’Inter conosce molto bene il campionato italiano, avendovi militato con la maglia del Milan, in prestito, la stessa formula con la quale il gm capitolino avrebbe intenzione di affondare il colpo. Si è parlato dell’eventuale possibilità di un prestito oneroso con riscatto, per una cifra complessiva di poco superiore ai 15 milioni di euro; tuttavia, su questo versante, bisogna registrare le indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra, rilanciate più nello specifico dalla BBC.

Calciomercato Roma, scacco matto per Dalot: le ultime

Stando a quanto riferito dall’autorevole fonte britannica, ci sono due condizioni che potrebbero rappresentare un ostacolo per la trattativa Dalot-Roma. La panchina di Solskjaer, infatti, traballa pericolosamente, e non è detto che con un nuovo allenatore – è tornata in auge prepotentemente la candidatura di Zidane – l’esterno portoghese non possa ritornare a ritagliarsi un ruolo da protagonista. Inoltre, da non trascurare il fatto che l’attuale laterale titolare, Wan Bissaka, è stato letteralmente subissato da critiche da parte dei suoi stessi tifosi, e potrebbe accomodarsi in panchina nelle prossime gare: situazioni congiunturali, dunque, che però potrebbero rivelarsi “deleterie” per l’eventuale partenza di Dalot nella finestra invernale.