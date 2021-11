Calciomercato Roma, ribaltone Nandez | L’annuncio che gela Inter e Napoli

Calciomercato Roma, la rivelazione a sorpresa che “gela” Pinto: ecco cosa sta succedendo per Nandez, oggetto del desiderio di molti club.

Accostato in più di una circostanza prima alla Roma, e poi all’Inter, Nahitan Nandez è alla fine rimasto al Cagliari, anche perché in estate non è arrivata nessuna offerta che potesse ingolosire il club sardo.

Sia i nerazzurri che i giallorossi, ai quali poi si è aggiunto anche il Napoli, hanno giudicato eccessivamente elevata la richiesta di 35 milioni di euro avanzata dai rossoblu, che sono stati sul punto di rompere definitivamente i rapporti con la mezzala uruguayana, ingolosita all’idea di approdare all’Inter, prima che i nerazzurri entrassero nell’ordine di idee di virare con decisione su Dumfries. A distanza di qualche mese, si è raffreddata la pista Roma, con Pinto che monitora con estrema attenzione soprattutto Zakaria, ma potrebbe ritornare in auge quella che porta ai partenopei e ai Campioni d’Italia uscenti, al verificarsi di determinate condizioni.

Calciomercato Roma, l’annuncio sul futuro di Nandez

A fugare ogni tipo di dubbio sul futuro di Nandez, ci ha pensato il ds dei sardi Stefano Capozucca, che ha espresso il suo punto di vista nel corso della trasmissione “Il Cagliari in Diretta”. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni: “Per quanto riguarda Nandez, c’è un agente molto attivo sui giornali, ma non sono arrivate offerte. Per noi Nandez è un calciatore importante, che dà l’anima per il Cagliari: quando lo ha acquistato, il presidente ha fatto un investimento importante, e chiaramente non vedo il motivo per il quale debba essere regalato ad un club di primo ordine in prestito.”