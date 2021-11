Calciomercato Roma, scaricato dalla società | Conte sfida l’Inter

Piomba un nuovo scenario di mercato in Serie A. In vista della finestra di riparazione di gennaio si aspettano tanti colpi nel nostro campionato. Ora l’Inter sfida Conte.

Attenzioni rivolte verso un calciatore che sembra esser stato scaricato dal proprio club. Il suo minutaggio quest’anno è drasticamente calato, solo due presenza in campionato per lui. In vista di gennaio potrebbe cambiare tutto, con tanti top club sulle sue tracce. Si prevede uno scontro tra l’Inter ad Antonio Conte.

La Serie A si avvicina rapidamente alla prossima finestra di calciomercato. Nella sessione invernale si aspettano movimenti decisamente importanti nel nostro campionato. In attesa di tornare in campo, la Roma giocherà domenica sera sul campo del Genoa, si intravedono nuovi scenari di trattative. E’ un calciomercato estremamente mutevole, lo sanno bene i tifosi giallorossi. Continuano a rincorrersi voci sui nomi più disparati, ora c’è un nuovo scenario che sembra tagliar fuori la Roma. Dalla Germania son sicuri, il Bayern Monaco non ha alcuna intenzione di prolungare il contratto al calciatore.

Calciomercato, scaricato dal Bayern | Conte sfida l’Inter

Il protagonista della vicenda è Corentin Tolisso, 27enne centrocampista francese in forza al Bayern. Il calciatore ha un contratto in scadenza nel giugno 2022, ma non sembra voler arrivare il rinnovo. Soltanto 2 presenze in Bundesliga per lui, appena 6 apparizioni stagionali.

Nell’ampia rosa di nomi accostati ai giallorossi c’era finito anche lui. Da quando la chiusura con Zakaria sembra diventata sempre più complicata si studiano varie alternative in casa Roma. Dalla Germania piomba una nuova indiscrezione, che delinea un testa a testa a gennaio. Secondo il Kicker infatti la dirigenza bavarese sta seriamente pensando di non rinnovargli il contratto e piazzarlo immediatamente sul mercato. Secondo la testata tedesca è stato proposto sia all’Inter che al Tottenham Hotspur e di Antonio Conte. Lo scenario al momento taglierebbe fuori con decisione Tiago Pinto, ma il calciomercato, dicevamo, è sempre più mutevole.