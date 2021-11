Calciomercato Roma, irruzione Juventus | Scambio e sorpasso immediato

Calciomercato Roma, sarebbero cambiate diverse cose nelle ultime ore rispetto a quanto recentemente raccontatovi.

Gran parte dei movimenti in casa giallorossa e delle trattative dei prossimi mesi riguarderanno la zona mediana. Questo a causa delle carenze qui denunciate dal mister. Proprio su questo fronte, ci sono importanti aggiornamenti da segnalare.

Tiago Pinto è già al lavoro in modo silente per ripristinare quel filo rosso che ha contraddistinto il suo operato estivo. Quello cioè tracciato dalla sua serietà e dalla concretezza, grazie alle quali è riuscito, nei limiti del possibile, ad accontentare parte delle esigenze di Mourinho e, al contempo, venire incontro ai Friedkin da un punto di vista economico.

Pur spendendo cifre importanti, infatti, il gm ha comunque condotto un più che encomiabile piano epurativo, che ha permesso di allontanare non pochi esuberi presenti all’ombra del Colosseo da diverso tempo. Continuando a lavorare sulle uscite anche dopo Natale, si cercherà di ricavare la giusta linfa per acuire ulteriormente le qualità dello scacchiere e consegnare allo Special One, finalmente, il tanto anelato centrocampista.

Se in serata non sono però arrivate eccellenti notizie per Zakaria, va inoltre riportato un importante aggiornamento sempre sul fronte relativo alla scherma della difesa.

Calciomercato Roma, aggiornamento Renato Sanches: sorpasso Juventus

Tra i vari, vi avevamo riportato del flebile interesse della Roma anche per Renato Sanches. In realtà il portoghese era stato seguito dai giallorossi anche in passato ma la sua importanza, unitamente alla spietata concorrenza, aveva subito lasciato intendere come arrivare al suo ingaggio sarebbe stato tutt’altro che semplice.

Le ultime circa la sua situazione erano da noi state riportatevi lunedì 15 novembre. In poco tempo però ci sarebbe stato un importante cambiamento. Se fino a poco fa, infatti, il Milan era la squadra più vicina al connazionale di Cristiano Ronaldo, Maldini parrebbe essere ora superato dalla Juventus.

Stando a quanto riferito da Calciomercatoweb.it, infatti, la “Vecchia Signora” sarebbe intenzionata a superare la concorrenza dei lombardi con uno scambio che potrebbe integrare di non poco il Lille. Il piano in quel di Torino è quello di proporre un baratto con Rabiot. Nei prossimi giorni potrebbero esserci importanti aggiornamenti. Ciò che al momento sembra certo è l’impossibilità di vedere Sanches con la casacca capitolina nel futuro, più o meno prossimo. Aumentano, invece, le chances di vederlo approdare nel nostro campionato.