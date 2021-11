Roma-Inter, ansia Inzaghi | Doppio infortunio in Nazionale

Dopo la sosta per le Nazionali i club fanno i conti con le condizioni dei calciatori. Preoccupazione in casa Inter in vista del big match contro la Roma.

Dopo la sosta per le qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022, la Roma si appresta a rituffarsi nel Campionato di Serie A. Il prossimo appuntamento per i giallorossi è quello sul campo del Genoa, domenica sera alle 20:45. Quella che per i rossoblu sarà la serata del doppio esordio – della nuova proprietà statunitense e del nuovo allenatore Shevchenko – in casa Roma dovrà essere l’occasione per rilanciarsi.

Gli ultimi risultati hanno lasciato l’amaro in bocca e per ripartire con il piede giusto sarà indispensabile tornare dal capoluogo ligure con tre punti in tasca e, magari, con una prestazione incoraggiante. Anche perché la stagione non conosce pause e domenica si apre un nuovo ciclo di partite ravvicinate che vedranno impegnati i giallorossi in Campionato e Conference League.

Roma-Inter, infortunio in Nazionale | Presenza a rischio

Nel frattempo i vari club sono alle prese con i rientri dei calciatori convocati per le partite delle rispettive Nazionali. Questi appuntamenti creano sempre una certa apprensione, visto il rischio sempre elevato di infortuni ed acciacchi. La Roma lo sa bene, essendo rimasta più volte vittima di problematiche di questo tipo. Ma i giallorossi sembrano essere in buona compagnia. In casa Inter, infatti, la sosta ha portato più di un grattacapo. Ai problemi accusati da De Vrij – i cui tempi di recupero rimangono da valutare – si sono aggiunte nella notte le notizie arrivate dal Sud America.

Notizie tutt’altro che incoraggianti, visto che sia Lautaro Martinez che Alexis Sanchez sono stati sostituiti dai rispettivi allenatori per infortunio. La situazione dell’attaccante argentino non sembra particolarmente grave: il numero 10 dell’Inter è uscito per una contusione e verrà valutato al rientro in Italia. Diverso il discorso per Sanchez. Il cileno, non nuovo a noie muscolari, si è fermato al 36′ della sfida contro l’Ecuador per un problema alla gamba destra. L’entità dell’infortunio non è chiara: secondo La Gazzetta dello Sport potrebbe trattarsi soltanto di una contrattura, ma le sue condizioni dovranno essere valutate nei prossimi giorni. La presenza dell’attaccante nella super sfida dell’Olimpico del 4 dicembre, a questo punto, non è certa.