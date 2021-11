Calciomercato Roma, sorpasso deciso | “Sembra Pogba”

In attesa del ritorno in campo la Serie A si concentra sul calciomercato di gennaio. Ci aspetta una sessione molto intensa, continuano a cambiare gli scenari. Ora il sorpasso sembra deciso.

Nuova conferma su un sorpasso che orma sembra deciso, continua il tormentone di mercato. Ad un mese e mezzo dalla sessione di riparazione arriva una conferma netta. I bianconeri sarebbero in pole per aggiudicarsi il colpaccio dalla Bundesliga.

Un mese e mezzo al fatidico calciomercato di riparazione. Continuano a cambiare scenari che coinvolgono tante squadre in Serie A. Mentre si attende il fine settimana per tornare in campo, la sosta Nazionali ha fatto luce anche su tante trattative di mercato. L’ultima conferma è freschissima, arrivata da un giornalista da sempre vicino al mondo Juve. Ecco le parole di Gianni Balzarini, che ai microfoni di Calciomercato.it Tv si è mostrato più che sicuro dello stato avanzato della trattativa.

Calciomercato Roma, il sorpasso è servito

L’esperto giornalista è tornato a parlare di Denis Zakaria, centrocampista svizzero corteggiato da mezza Europa. In scadenza nel 2022 col Borussia M’gladbach, era il primo nome accostato come rinforzo per la mediana giallorossa. Ora lo scenario è decisamente in salita, altissima la concorrenza.

Ecco le parole di Balzarini, rilasciate a CM.it Tv: “So che la Juventus sta puntando forte su Zakaria, anche perchè va in scadenza 2022. È un buon affare, 24enne. Devo dire che mi ha impressionato favorevolmente.” Il giornalista si lascia andare anche ad un paragone pesante: “Da struttura fisica e certe movenze mi ricorda un po’ il primo Pogba della Juventus anche se li eravamo su un altro livello. Non gli ho visto commettere un errore, anche perchè ha l’intelligenza di fare giocate molto semplici.” Nuova conferma pesante, i bianconeri fanno sul serio per Zakaria. A questo punto tanto dipenderà dall’operato di Tiago Pinto, sullo svizzero c’è l’interesse di tantissime big europee, la concorrenza sembra spietata.