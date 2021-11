Calciomercato Roma, non solo Zakaria | Altro ‘scippo’ della Juve

Dopo l’inserimento nella trattativa per Denis Zakaria, si registra il tentativo della Juventus per un altro possibile obiettivo di mercato della Roma.

Archiviata la sosta per le partite di qualificazione ai mondiali di Qatar 2022, la Roma punta con decisione alla ripresa del Campionato. I giallorossi saranno impegnati domenica sera sul campo del nuovo Genoa si Andrij Shevchenko. Una partita speciale per i rossoblu, visto che sarà la prima dall’ufficialità del cambio di proprietà e dall’insediamento del nuovo presidente Alberto Zangrillo.

La Roma arriva da una serie di risultati non convincenti e dovrà assolutamente cercare di riprendere il cammino con il piede giusto. Nel frattempo, la dirigenza giallorossa continua a lavorare in chiave mercato: manca sempre meno alla riapertura dei trasferimenti e la sessione invernale vedrà con ogni probabilità la Roma recitare una parte di primissimo piano.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, quanti incroci con l’Inter | Tutti gli obiettivi

Calciomercato Roma, irrompe la Juve | Allegri tenta lo scippo

Tiago Pinto ha ricevuto indicazioni chiare da José Mourinho. L’allenatore portoghese vuole rendere più competitiva la Roma e per farlo ha bisogno di innesti di spessore che sappiano alzare il livello della squadra. Cruciale sarà il lavoro che il General Manager giallorosso saprà svolgere a centrocampo, dove secondo il tecnico c’è maggiore bisogno di un restyling. In questo senso nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato dell’interessamento della Roma per Remo Freuler.

Lo svizzero non ha ancora trovato l’accordo con l’Atalanta per il rinnovo del contratto e inizia ad ingolosire diverse squadre europee. Titolare inamovibile dell’undici di Gasperini e della Svizzera, Freuler sarebbe un colpo importantissimo per la mediana giallorossa. Sulle sue tracce, però, si sarebbe ora messa anche la Juventus. A riportarlo è fichajes.net, che spiega che il profilo di Freuler sarebbe ideale per il centrocampo bianconero, assolutamente bisognoso di un calciatore che sappia bene come comportarsi sia in fase di possesso che in fase di interdizione. Un altro duello di mercato con la Juve, dopo quello già in corso per Denis Zakaria.