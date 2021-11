Calciomercato Roma, c’è il rinnovo. Ha firmato fino al 2026. Manca solamente l’ufficialità da parte della società giallorossa

Ha firmato. Almeno secondo quanto riportato da Il Tempo. Uno di quei rinnovi che devono essere letti in prospettiva futura. E che danno l’idea di come la Roma voglia svecchiare sempre di più la rosa per puntare, in maniera decisa, ad un progetto a lungo termine che possa regalare delle soddisfazione in futuro. Un progetto abbracciato da Mourinho, che sa che non si può cercare di vincere subito. Questo è il momento quasi di ricostruire.

Nel frattempo, però, Darboe avrebbe firmato il contratto: un rinnovo fino al 2026 del quale ancora non si conoscono i dettagli. Tre anni di rinnovo per il centrocampista gambiano classe 2001 che al momento è la prima scelta alle spalle della coppia titolare Veretout-Cristante in mezzo al campo. Ha scalato le gerarchie, Ebrima, e adesso è arrivato il momento di raccogliere quello che fino al momento è riuscito a fare.

Calciomercato Roma, Darboe fino al 2026

Come detto manca solamente l’ufficialità della Roma. Che visto per come ha riportato la notizia Il Tempo – dando la certezza assoluta della questione – non dovrebbe ritardare più di tanto. Pinto, insomma, ha iniziato anche a mettere mano ai rinnovi che sembravano al momento non essere la priorità assoluta per la dirigenza giallorossa. Invece, qualcosa è cambiato, e questa firma ne è la prova lampante.

Ha messo comunque fine a una possibile cessione in futuro di Darboe questo rinnovo. Non andrà via, nemmeno in prestito, ma ormai rimarrà in pianta stabile nel gruppo giallorosso anche nelle prossime stagioni. Una buona base per il futuro. Anche se adesso, senza dubbio, è arrivato il momento di blindare anche gli altri che aspettano di essere chiamati per allungare il matrimonio.