Calciomercato, il maxi intreccio che beffa Roma e Juventus: triplo scacco

Calciomercato Juventus e Roma, sta succedendo di tutto: le indiscrezioni dalla Germania e dall’Inghilterra sono una sentenza.

Dopo i due passi falsi contro Milan e Venezia, al rientro dalla sosta l’imperativo per la Roma di Mou, contro il Genoa, è quello di acciuffare una vittoria che sarebbe di vitale importanza per la rincorsa Champions League. Complice lo scontro diretto tra Lazio e Juventus, i giallorossi in teoria hanno la ghiotta occasione di rosicchiare punti preziosi ad almeno una delle avversarie per un piazzamento in Europa.

Con i bianconeri, però, le sfide non sono relegate al solo rettangolo verde, ma interessano anche le manovre di mercato: la Roma, infatti, sta sondando alcuni profili, soprattutto in mediana, attenzionati anche dalla Juventus. Primo su tutti Denis Zakaria, per il quale si stanno creando le premesse per una vera e propria asta internazionale, alla luce delle vicissitudini contrattuali dell’elvetico, legato al Borussia da un contratto in scadenza nel 2022. Pinto si era mosso in anticipo, ma Cherubini è intenzionato a recuperare il terreno perduto, ma anche Inter, City, Barcellona, United e Borussia Dortmund hanno effettuato dei sondaggi esplorativi.

Calciomercato Roma e Juventus, beffa Witsel e Zakaria | Lo scenario

Stando a quanto riferito dalla “Bild“, sarebbe proprio il Borussia il club maggiormente indiziato ad affondare il colpo per Zakaria, per il cui trasferimento sarebbero stati fatti grossi passi in avanti. L’approdo dell’elvetico spalancherebbe di fatto le porte ad una partenza di Witsel, accostato anch’egli a Roma e Juve: secondo quanto riferito da newcastleword.com, è probabile che alla fine il belga si trasferisca proprio al Newcastle, alla luce degli ottimi rapporti, e dei proficui contatti, intrattenuti dallo stesso centrocampista con Jones, vice allenatore del club inglese.