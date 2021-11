Roma, è Scudetto | Mourinho dà il via al dominio giallorosso

Domenica sera la Roma di José Mourinho torna in scena a Marassi, contro il Genoa del neo tecnico Andriy Shevchenko.

Servirà per i capitolini una prova di forza che possa far riemergere le note positive della squadra dopo un periodo negativo. I giallorossi con la trasferta ligure iniziernno un tour de force che terminerà poco prima di Natale, prima dell’altra sosta.

L’ultima vittoria del Grifone è datata 12 settembre, più di due mesi fa, in casa del Cagliari. Da lì 6 pareggi e tre sconfitte, che sono costate care a Davide Ballardini. Il tecnico ucraino, alla sua prima esperienza italiana in una panchina, lavora fino a 10 ore al giorno per preparare la sfida contro i giallroossi. Anche Mourinho sta lavorando sulla partita di domenica, con tanto di post su Instagram.

Roma, non solo Scudetto ma anche la Champions

Intanto il portoghese potrà notare una statistica importante che proviene da uno dei videogiochi di calcio più famosi della storia. Parliamo di Football Manager, un vero e proprio mezzo che hanno usato e tutt’ora utilizzano anche molti addetti ai lavori. Come riportato da ‘gazzetta.it’, a seguito di una simulazione, l’Inter è la squadra che vincerà i prossimi due titoli, mentre poi arriverà il momento della Roma, che dalla stagione 23-24 sarà Campione d’Italia.

Il club capitolino ha vinto un totale di 10 Scudetti nella simulazione dei 25 anni, con addirittura 7 di fila dal 26/27 e una Champions League nel 29/30. Indovinate chi sarà a porre fine a questa serie di successi simulati? La Sampdoria che otterrà lo scudetto nella stagione 2033-34. Lascerà quello successivo di nuovo alla Roma, e poi se ne guadagnerà i successivi sette. La società capitolina tornerà a trionfare in Italia poi nella stagione 2045/46. Il capocannoniere giallorosso sarà il classe 2001 Roberto Piccoli, oggi attaccante dell’Atalanta.