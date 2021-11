Genoa-Roma, comunicato ufficiale | Doppia assenza

Dopo le due settimane di sosta per le Nazionali ritorna il campionato di Serie A. Per la Roma la difficile sfida di Marassi.

Il Genoa dopo l’esonero di Davide Ballardini ha scelto che a guidare la squadra ligure, della neo proprietà 777 Partners, sarà Andriy Shevchenko, motivo in più che si aggiunge alla difficoltà della partita per i giallorossi di Mourinho.

La Roma non vive un buon momento di forma, ed in trasferta fa fatica rispetto alle gare casalinghe. Il cambio di allenatore porta sempre qualche motivazione in più, basta vedere l’arrivo di Igor Tudor all’Hellas Verona al posto di Eusebio Di Francesco. Dal punto di vista degli infortunati, lo Special One ha recuperato sia Lorenzo Pellegrini, che Marash Kumbulla, i quali entrambi oggi hanno lavorato con il gruppo. Dovrebbero rimanere fuori invece Spinazzola, Vina, Smalling e Calafiori.

Genao-Roma, doppia tegola per Shevchenko

Intanto il tecnico ucraino dovrà fare a meno subito di due pedine importanti per il Grifone. Sia Criscito che Caicedo non saranno della partita, come indicato dallo stesso club rossoblu nel comunicato rilasciato: “Il Genoa Cfc comunica che gli esami strumentali effettuati hanno evidenziato per Domenico Criscito una lesione di primo/secondo grado all’adduttore destro, per Felipe Caicedo un trauma distrattivo di basso grado al muscolo semitendinoso destro. I tempi di recupero saranno valutati con controlli successivi”.