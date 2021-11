Genoa-Roma, Mourinho esulta | Doppia sorpresa in allenamento

Splendide notizie in quel di Trigoria per Josè Mourinho. Nella sessione odierna di allenamento c’è stata una graditissima doppia sorpresa.

Arrivano buone notizie in casa Roma, di quelle che servono a ritrovare l’entusiasmo. Una doppia sorpresa nella sessione di lavoro odierna a Trigoria, ora Mourinho può decisamente sorridere.

Una notizia di quelle che ci volevano, una doppia clamorosa sorpresa per Mou. Nella sessione di allenamento odierna, svolta a Trigoria, il tecnico portoghese può sorridere. I giallorossi sono attesi dal ritorno in campo dopo la sosta Nazionali. Sarà fondamentale ripartire da una vittoria, solo una gara vinta nelle ultime sette disputate. E fondamentale sarà avere tutta la rosa a disposizione, in un periodo stagionale in cui tanti infortuni affliggono la Serie A.

Genoa-Roma, sorride Mou | Doppio recupero a sorpresa

Mentre il Genoa continua a perdere i pezzi, di quest’oggi l’infortunio di Kallon, Mou può gioire per un doppio recupero. Hanno svolto l’intera sessione Kumbulla e Lorenzo Pellegrini. Il difensore albanese ha risolto le noie muscolari accusate con la Nazionale. Il capitano giallorosso ha smaltito la fastidiosa infiammazione al ginocchio.

Pellegrini aveva stretto i denti contro il Venezia, ma le sue condizioni sembravano esser peggiorate. Ora può sorridere Mou, il numero 7 è a disposizione. Prezioso anche il recupero di Kumbulla, sommato a quello di Smalling. Sarà fondamentale avere tutta la rosa a disposizione, la Roma è attesa da un ciclo di gare importantissime, non c’è più tempo per sbagliare.