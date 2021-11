Infortunio in Nazionale, lungo stop | Salta la Roma

Importante ultim’ora in Serie A sul fronte infortuni. Dopo lo stop accusato in Nazionale sono arrivati i risultati dei primi esami.

L’ultima sosta Nazionali ha portato nuovi infortuni in Serie A. Neanche la Roma si è salvata, con lo stop accusato da Kumbulla con la maglia dell’Albania. Non l’unico infortunio arrivato durante le qualificazioni, i risultati degli esami non portano buone notizie per il tecnico. Lo stop è lungo, salterà di sicuro la Roma.

La Serie A è pronta a tornare in campo, alle spalle la sosta Nazionali. L’ultima settimana, dedicata alle qualificazioni per Qatar 2022, ha permesso a tanti allenatori di far recuperare le forse ai propri atleti. Privilegio non riservato a chi ha riposto alla convocazione in Nazionale, anzi l’effetto è decisamente l’opposto. Lo sa bene Josè Mourinho, anche in questa sosta un giallorosso si è infortunato. Stavolta è stato il turno di Marash Kumbulla. Il difensore centrale albanese ha alzato bandiera bianca pochi minuti dopo l’inizio della sfida all’Inghilterra. Escluse lesioni per lui, semplici noie muscolari che comunque lo tengono in dubbio per la prossima gara. Sorte peggiore è capitata ad un difensore svizzero, in forza al Torino.

Infortunio in Nazionale, l’esito degli esami

La Svizzera è riuscita nell’impresa di costringere l’Italia agli spareggi. Ma non sono arrivate buone notizie per Ricardo Rodriguez, il terzino sinistro ha rimediato un brutto infortunio muscolare, l’esito degli esami non porta buone notizie.

Ecco il report comunicato dal club granata: “Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Ricardo Rodriguez, post infortunio in Nazionale con la Svizzera, hanno confermato le prime valutazioni dello staff medico elvetico evidenziando gli esiti di una lesione del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore oggi ha svolto terapie, previsti nuovi esami la prossima settimana”. Altra tegola in casa Toro, già alle prese con lo stop di Praet, si allunga la lista degli indisponibili per Ivan Juric. I granata affronteranno l’Udinese, poi faranno visita alla Roma.