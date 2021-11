Genoa-Roma, ufficiale | Ennesimo infortunio

La Roma si avvicina al rientro in campo, domenica sera la sfida al Genoa. Nella trasferta al Marassi rischia di non esserci il capitano. Le ultime sulle condizioni di Pellegrini.

I giallorossi sono attesi da una gara fondamentale. Domenica sera, in casa del Genoa, la Roma tornerà in campo dopo la sosta Nazionali. Sarà importantissimo ritrovare vittoria e sorriso, dopo le ultime uscite non esaltanti. Ecco le ultime sulle probabili scelte di Mou, che rimane in ansia per le condizioni del capitano.

La Roma è attesa dal ritorno in campo, domenica sera in casa del Genoa. La tredicesima giornata di Serie A è l’occasione giusta per ritrovare la vittoria che manca dalla trasferta di Cagliari. I giallorossi vorranno cancellare l’amarezza dell’ultima sconfitta, rimediata sul terreno da gioco del Venezia. Tante attenzioni sono rivolte sulle condizioni del capitano, Lorenzo Pellegrini. Il numero 7 è alle prese con una fastidiosa infiammazione al ginocchio destro. Non sembra bastare il tempo accumulato con la sosta per recuperare al meglio, il suo impiego dal primo minuto appare fortemente in dubbio. Se Mou non sorride, peggio se la passa Shevchenko, un nuovo infortunio in casa ligure.

Verso Genoa-Roma, ufficiale l’ennesimo infortunio

L’ucraino è il nuovo allenatore del Genoa, che in un colpo solo ha cambiato anche la proprietà. A succedere a Preziosi è stato il Dott. Zangrillo, la gara contro la Roma sancirà il doppio esordio ufficiale. Ma la doppia novità non sta portando bene dal punto di vista degli infortuni, nuova tegola per Sheva.

L’infermeria del Grifone è decisamente affollata. Ultimo ad alzare bandiera bianca il giovane attaccante Kallon, emergenza in attacco per il Grifone. I liguri saranno orfani anche di Caicedo, infortunatosi pochi giorni fa insieme a Criscito. Poche speranze il tecnico ucraino le mantiene sul recupero di Mattia Destro, l’ex Roma sta cercando di superare il problema al flessore. Mourinho dal canto suo rischia di dover rinunciare ad uno dei suoi uomini di fiducia, dal rendimento pazzesco. Non mancano motivi di allarme, ma entrambi gli allenatori lo sanno che ciò che conta è il risultato.