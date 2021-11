Calciomercato Roma, richiesta troppo alta | Mourinho fuori dai giochi

Calciomercato Roma, il passare del tempo sembra aver favorito il delinearsi di uno scenario molto più chiaro rispetto al passato. Questa la situazione attuale.

Sappiamo più che bene quanto sia importante per Mourinho e la piazza tutta il prossimo mercato di gennaio. La Roma ha ben operato sia sul fronte entrate che su quello in uscita negli scorsi mesi. Dopo Natale servirà però ultimare quanto lasciato di incompiuto e definitivamente accontentare il mister.

Da cinque mesi a questa parte, lo Special One ha ampiamente dimostrato di necessitare di almeno un rinforzo nella zona mediana di campo. Dopo l’Europeo, infatti, il portoghese ha fatto intendere di non vedere grandi alternative oltre alla coppia Veretout-Cristante con il secondo che, da quando è arrivato in Portogallo da campione continentale, non ha quasi mai saltato una gara, insieme al collega francese.

Da quel momento, sono calati irrimediabilmente i minuti che nelle prime uscite estive sembravano poter essere garantiti dall’ex Tottenham a profili quali Villar o Diawara. La conferma è arrivata poi dalle gestioni ponderate in questa prima parte di stagione, che hanno di fatto contribuito a creare un vero e proprio corpo di epurati.

Quest’ultimo è destinato a lasciare la Capitale nei prossimi mesi, nella concreta speranza che le diverse sortite possano permettere a Pinto di chiudere almeno un paio di colpi in entrata. Uno di questi interesserà sicuramente proprio la zona di raccordo tra difesa e attacco, mancante di un elemento aventi caratteristiche diverse da quelle del 17 e del 4 ma necessarie.

Calciomercato Roma, si complica Bereszynski : la situazione sulle fasce

La situazione qui descritta non deve però distrarci e indurre a credere che in quel di Trgoria si stia unicamente lavorarndo sul fronte mediano. Tra le varie, oltre a quest’ultima, c’è un’altra questione che Mourinho definirebbe, se non prioritaria, quantomeno molto importante. Ci riferiamo a quella legata alla fascia difensiva destra, laddove Rick Karsdorp manca di una vera e propria alternativa.

Come raccontatovi ieri, Reynolds è prossimo all’uscita e ciò giustifica l’intensità con la quale si stanno valutando varie piste per permettere all’olandese di poter rifiatare. In pole position resta Diogo Dalot, lanciato proprio da Mourinho tre anni fa al Manchester United. Connazionale del mister, l’ex Milan conosce già il nostro campionato ed è alla ricerca di un riscatto dopo la scarsa considerazione avuta in Inghilterra fin qui.

Da Manchester potrebbe arrivare il “Si” al fronte di un’offerta in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Sullo sfondo, in caso di complicazioni, non si è arenata l’alternativa che porta al norvegese Pedersen, di cui raccontatovi anche in passato. A riportare il tutto è stata l’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport“, a detta del quale è ormai prossima alla fumata grigia definitiva la pista che avrebbe potuto portare a Bereszynski. Troppo eccessive, infatti, le richieste di Ferrero. E intanto, la forbice si stringe, così come il tempo.