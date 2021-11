Calciomercato Roma, prezzo dimezzato | Futuro in Liga

Il prossimo calciomercato continua ad accendere le fantasie dei tifosi. Una nuova indiscrezione dalla Spagna disegna uno scenario che taglia fuori i giallorossi.

Vigilia di campionato in Serie A ma le attenzioni sono rivolte anche a gennaio. Quella che si attende è una finestra di mercato molto importante per i futuri equilibri calcistici. Un nuova indiscrezione dalla Spagna allontana con decisione una pista che si immaginava in Serie A. Il calciatore è un pupillo di Mou, ma il suo futuro oggi sembra segnato.

Tra meno di 48 ore la Roma tornerà in campo, allo stadio Ferraris. Ad ospitare i giallorossi di Mourinho sarà il Genoa del neo tecnico Shevchenko. In attesa della gara si accendono i riflettori anche sul futuro calciomercato di riparazione. Un attesa spasmodica verso gennaio, tante cose dovranno cambiare all’interno della rosa. Tra i tantissimi nomi accostati alle mire del duo Pinto-Mou, c’è da registrare una brusca frenata dopo che la pista spagnola si è accesa con decisione.

Calciomercato Roma, il prezzo è dimezzato | Futuro in Liga

Ancora una volta si era guardato in Inghilterra, ma stavolta la pista sembra davvero difficile. Mou avrebbe voluto strappare dal torpore che sta vivendo al Manchester United un suo pupillo. Ora dalla Spagna son sicuri, sulle sue tracce c’è il Barcellona di Xavi.

L’oggetto del desiderio è Jesse Lingard, attualmente ai margini del progetto dei Red Devils. Nelle scorse ore era stata rilanciata la possibilità di un suo futuro in Italia. Possibilità che si allontana con decisione ora, in Spagna sono sicuri. Secondo il portale iberico “Todofichajes.com”, il neo allenatore del Barcellona lo vuole a tutti i costi. E le volontà potrebbero incontrarsi con quelle del giocatore e del club. Il Man Utd, pur di non perderlo a zero, sarebbe disposto a cederlo a prezzo dimezzato. In tal caso i blaugrana dovrebbero sborsare più o meno 10 milioni di euro.