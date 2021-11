Calciomercato Roma, Mou beffa Conte | La mossa dello Special

Nuovo tassello di mercato in casa Roma. Ancora una volta decisivo Josè Mourinho, che con una mossa schiacciante ha messo all’angolo Antonio Conte.

Gennaio porterà una rivoluzione nel calcio europeo, o almeno così pare. Alla vigilia della tredicesima giornata di Serie A arriva un nuovo scenario dall’Inghilterra. Antonio Conte, nuovo allenatore del Tottenham, sta cercando a tutti i costi di strappare un giovane talento. Ma Mourinho ha pronta la mossa decisiva.

Sempre meno ore separano la Roma dal rientro in campo. Domenica sera i giallorossi affronteranno il Genoa, Mourinho è a caccia di riscatto. Mentre i tifosi scalpitano, fiduciosi di ritrovare un buon risultato, arriva un nuovo scenario di mercato. Il tecnico portoghese sta intervenendo con decisione sugli equilibri della rosa giallorossa. Mentre si attendono novità dal fronte acquisti, un nuovo retroscena lega Antonio Conte ai giallorossi. Il nuovo tecnico del Tottenham avrebbe fatto carte false per strappare un giovane talento a Mou.

Calciomercato Roma, Conte spalle al muro | La mossa di Mou

Ancora una volta è stato decisivo Mou, parliamo della questione rinnovo contrattuale. Come fu per il capitano Lorenzo Pellegrini, quando il tecnico si schierò pubblicamente per la firma sul prolungamento. Ora a Trigoria è tutto pronto per un altro sigillo nero su bianco, il futuro rimane alla Roma per lui.

L’oggetto del desiderio del tecnico pugliese risponde al nome di Ebrima Darboe. Il giovane gambiano è stato segnalato alla dirigenza Spurs, secondo quanto riporta il sito Express.co.uk ma le speranze del tecnico ex Inter sono ridotte al lumicino. Il ventenne è ad un passo dalla firma sul rinnovo contrattuale, previsto un prolungamento fino al 2026. Mourinho è assolutamente convinto delle sue qualità, al netto della giovane età e poca esperienza accumulata fin qui. E’ riuscito a scavalcare le gerarchie della rosa, diventando la prima alternativa al duo intoccabile Veretout-Cristante. Un’ascesa alla Roma che non sembra volersi interrompere, con buona pace di Antonio Conte.