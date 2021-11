Calciomercato Roma, offensiva francese: lo prendono a gennaio e anche il diesse conferma la possibile operazione. Addio giallorossi

L’offensiva francese dovrebbe arrivare già a gennaio. E uno dei possibili obiettivi della Roma – un colpo che poteva arrivare a parametro zero visto che il suo contratto scade il prossimo giugno – è destinato a sfumare. Addirittura, in questo senso, si è espresso il direttore sportivo del Lione, Juninho.

“È un giocatore che ci piace molto,. Certamente proveremo a fare qualcosa. Domani ne discuteremo con il presidente”: parole riportate dal giornalista Santi Aouna che riguardano il profilo di Sardar Azmoun, il centravanti iraniano in forza allo Zenit, che Tiago Pinto ha seguito per molto tempo la scorsa estate, prima di virare su Abraham e Shomurodov.

Calciomercato Roma, Azmoun al Lione

Alla ricerca di un attaccante per rinforzare il proprio reparto già a gennaio, il Lione avrebbe messo nel mirino appunto Azmoun: che ha iniziato alla grandissima la sua stagione, con 7 reti in 12 presenze nel campionato russo, e una rete in 4 presenze in Champions League. Ha confermato le proprie qualità in poche parole, quelle che lo avevano fatto mettere nel mirino del general manager portoghese la scorsa estate.

Azmoun, però, non sembra destinato ad arrivare nel campionato italiano. Anche se, viste le caratteristiche tecniche e anche il fatto di poter essere un colpo low-cost, avrebbe fatto sicuramente comodo a José Mourinho. Ma le parole di Juninho, il brasiliano che adesso guida il Lione, fanno capire come una trattativa si potrebbe aprire e chiudere nello spazio di poco tempo. Non si può parlare di beffa, comunque: la Roma dopo aver sistemate le cose con l’inglese e con l’uzbeko guardava sì con interesse ma sicuramente distaccato rispetto ai mesi scorsi. Azmoun era rimasto, però, nel radar di Pinto. Ne uscirà presto.