Calciomercato Roma, Allegri cambia obiettivo | Pinto non molla

Il General Manager della Roma Tiago Pinto continua a lavorare in vista del calciomercato di gennaio per rinforzare la rosa giallorossa.

Proseguono sotto traccia le grandi manovre della dirigenza della Roma per garantire a José Mourinho una rosa più completa già a partire dall’inizio del 2022. Con il nuovo anno, e con la riapertura del calciomercato, Tiago Pinto cercherà di muovere i primi passi per rinforzare la squadra in base alle valutazioni fatte con l’allenatore e la proprietà. Dal club filtrano grande coesione ed unità d’intenti.

Elementi fondamentali per portare avanti il progetto triennale per cui è stato scelto l’allenatore portoghese. Un progetto che Mou ha sposato con entusiasmo e che ora vuole vivere con professionalità e voglia di vincere. Già, perché l’obiettivo finale rimane sempre lo stesso: riportare la Roma ad essere competitiva ai più alti livelli.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, Mou sfida il Milan | Obiettivo in Premier

Calciomercato Roma, contatti con il nuovo agente | Allegri guarda altrove

Sin dai suoi primi giorni nella Capitale, Mourinho ha avanzato una richiesta molto chiara alla dirigenza. Per rinforzare la Roma serve, secondo il tecnico, un centrocampista di qualità e forza fisica. Un elemento di spessore che possa migliorare il gioco di tutta la squadra. Il profilo ideale è stato individuato da tempo in Denis Zakaria. Il problema è che lo svizzero, in crescita in termini di prestazioni e in scadenza di contratto a giugno, piace a mezza Europa.

Secondo quanto afferma oggi La Repubblica il telefono del nuovo agente del mediano, Ali Dursun, non smette di squillare. Tra le chiamate ricevute anche quella di Pinto, che continua a tenere viva l’opportunità di un trasferimento a Roma del giocatore. La concorrenza è tanta, con diversi club in giro per l’Europa interessati a Zakaria. Ma dalla lista di pretendenti potrebbe aver fatto un passo indietro la Juventus: il giocatore, infatti, piace sì alla dirigenza bianconera ma non scalda più di tanto Massimiliano Allegri, che gli preferirebbe Witsel. Se così fosse, Pinto potrebbe sperare di rilanciare le ambizioni giallorosse.