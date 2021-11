Calciomercato Roma, Mou sfida il Milan | Obiettivo in Premier

La Roma continua a mantenere alto l’interesse per un calciatore di Premier League, sulle cui tracce c’è però anche il Milan.

Archiviata la sosta per le partite delle Nazionali, è già vigilia della ripresa del Campionato di Serie A. La Roma, reduce da risultati non entusiasmanti, sarà di scena per la tredicesima giornata sul campo del Genoa. Il match del Ferraris sarà fondamentale per rilanciare le ambizioni giallorosse e per riprendere il passo di inizio stagione, smarrito durante le ultime giornate.

Intanto si continua a lavorare anche in vista della sessione di calciomercato che aprirà a gennaio. Il General Manager giallorosso Tiago Pinto sarà chiamato ad un lavoro importante per modificare in meglio la rosa a disposizione di José Mourinho. L’allenatore portoghese ha dato le proprie indicazioni alla dirigenza, che è pronta a metterle in pratica per rendere la Roma sempre più competitiva.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, offensiva francese | Lo prendono a gennaio

Calciomercato Roma, ecco il pupillo di Mourinho | Concorrenza agguerrita

Gli interventi più urgenti in casa giallorossa riguarderanno, come noto, la difesa ed il centrocampo. Sono questi i due reparti in cui l’allenatore portoghese ha riscontrato le maggiori difficoltà. E così, parallelamente all’uscita di quei calciatori che non rientrano nei piani di Mourinho, Pinto dovrà garantire almeno tre innesti di spessore. Il tutto, però, senza perdere di vista le opportunità che potrebbero presentarsi, anche in altri ruoli. In questo senso un assist importante arriva dalla Premier League, dove uno dei pupilli di Mourinho è finito ai margini del Manchester United.

Parliamo di Jesse Lingard, sempre più vicino alla scadenza del proprio contratto con i Red Devils e per questo appetito da diversi club europei. Secondo il portale britannico Sporf il fantasista piace sia in Premier (West Ham e Newcastle) che in Spagna (Barcellona). Ma Lingard gode di grandi estimatori anche in Serie A. L’ex ragazzo prodigio della Premier League ha attirato l’attenzione del Milan – dove però troverebbe una elevata concorrenza nel ruolo – e della Roma, che lo segue da tempo. Anche perché le trattative per il rinnovo con lo United sembrano bloccate e Lingard potrebbe essere un ottimo affare a gennaio – come vi abbiamo detto giorni fa, a prezzo di saldo – che a parametro zero a giugno. D’altra parte il rapporto del calciatore con Mourinho è eccellente: appena un mese fa, parlando del tecnico portoghese, Lingard disse che lo aveva reso un vincente. Chissà che per loro non possa esserci, ancora, un futuro insieme.