Calciomercato Roma, ritorno al passato | Ci provano subito

Calciomercato Roma, ritorno al passato. Pinto ci dovrebbe provare subito. Nella mente del gm portoghese c’è anche il colpo grosso

Una pista che sembrava morta, e che invece potrebbe tornare in maniera prepotente in vita. Arrivano conferme, anche dall’Inghilterra, in maniera diretta dalla BBC, che sottolinea come Pinto, sicuramente rimasto scottato della trattativa non riuscita la scorsa estate, potrebbe tornare pesantemente alla carica.

Sempre alla ricerca di un centrocampista da regalare a José Mourinho, e con lo svizzero Zakaria che rimane ovviamente in pole, il general manager portoghese, viene spiegato, sarebbe tornato a pensare all’altro svizzero, quello dell’Arsenal, che per molti mesi è stato nel mirino della società capitolina: Granit Xhaka.

Calciomercato Roma, Xhaka a gennaio

E lo dovrebbe fare già a gennaio, nella prossima finestra che permette trasferimenti, Pinto. Xhaka non sta disputando certamente una buona stagione all’Arsenal: s’è infortunato, s’è preso il Covid, e alcune frizioni interne non gli hanno permesso di esprimersi al meglio. La situazione, insomma, rispetto a com’era stata lasciata, non è per nulla migliorata. E anche i Gunners potrebbero così decidere di cederlo. La cifra ovviamente è sempre la stessa: servono almeno una ventina di milioni di euro per strapparlo al club londinese allenato da Arteta.

Quattro presenze in Premier League quest’anno, un contratto che adesso scade nel 2024, con la sensazione però che la storia d’amore che dura dal 2016 possa finire presto. Di conseguenza Tiago Pinto ci starebbe nuovamente pensando. L’affare però rimane complicato: e il nodo è sempre quello della richiesta economica dell’Arsenal, che sembra non ne voglia sapere di abbassare le proprie pretese. Magari si potrebbe intavolare una trattativa in prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo ad alcuni obiettivi raggiunti. E magari anche dilazionare nel corso degli anni il pagamento. Soluzioni ce ne sarebbero, insomma.