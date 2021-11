Roma, i Friedkin hanno deciso: arriva un ex Manchester City

Roma, i Fredkin hanno deciso. Nuovo arrivo. E’ un ex Manchester City e Benfica. Ecco quale sarà il compito all’interno della società giallorossa

I Friedkin hanno deciso. E dovrebbero annunciare presto un altro innesto all’interno della società giallorossa. Almeno secondo quanto riportato da Il Tempo. Non ha intenzione di lasciare nulla al caso la proprietà americana, che cerca di affidarsi, in ogni ruolo, a dei professionisti affermate.

Dovrebbe essere l’inglese Ryan Norys il prossimo direttore dei ricavi della Roma. Il nuovo Chief Revenue Officer è uno esperto del settore, visto che vanta delle esperienza al Manchester City e al Benfica. Oltre ad aver lavorato per i Miami Dolphins in Nfl. Un elemento di grande caratura, insomma, che avrà un ruolo strategico soprattutto in questo momento così importante di ripresa.

Roma, a gennaio il nuovo innesto

L’insediamento, sempre secondo quanto riportato dal quotidiano romano, dovrebbe avvenire nel prossimo mese di gennaio. Probabilmente non ci sono i tempi tecnici in questo momento per riuscire a farlo arrivare prima nella Capitale. Se ne riparlerà nel 2022 quindi. Che è vicino a dire il vero.

Dan e Ryan, quindi, continuano nel loro lavoro: quello di rendere la Roma una società importante sotto tutti gli aspetti portando gente con un curriculum invidiabile. L’opera di ricostruzione non riguarda solamente il settore tecnico, ma anche altri punti strategici della società. E il ruolo che andrà a ricoprire Norys, in un periodo storico come questo, dove si spera tra poco ci si possa mettere del tutto alle spalle la pandemia, è di fondamentale importanza. I ricavi, qualora ci saranno, dovranno essere investiti nel migliore dei modi per riuscire non solo ad aumentare il livello tecnico della rosa dello Special One, ma anche per andare a cercare nuovi investitori, con idee e progetti, in tutte la parti del Mondo.