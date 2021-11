Genoa-Roma, emergenza continua | Resta fuori dai convocati

A due giorni dalla ripresa della Serie A, con la Roma impegnata sul campo del Genoa, Mourinho valuta le condizioni dei suoi giocatori.

Dopo la pausa dovuta alle partite di qualificazione ai mondiali di Qatar 2022, torna la Serie A. Domenica sera (calcio d’inizio alle 20:45) la Roma sarà di scena al Ferraris contro il Genoa. Un match particolarmente importante per i rossoblu, che vedranno l’esordio di Andrij Shevchenko in panchina e della nuova proprietà statunitense, che in settimana ha ufficialmente assunto il controllo del club.

Di fronte, il Genoa si troverà una Roma che arriva in Liguria con tutte le intenzioni di rovinare la festa. I giallorossi hanno bisogno di tre punti per rilanciarsi dopo gli ultimi risultati e per ripartire con il piede giusto dopo la sosta. Nell’ultima uscita, contro il Venezia, Mourinho aveva schierato la squadra con una difesa a 3. Una soluzione che il tecnico portoghese potrebbe decidere di confermare anche domenica sera.

Genoa-Roma, salta il recupero | Non sarà tra i convocati

A pesare sulle scelte dell’allenatore, comunque, saranno anche le condizioni fisiche dei calciatori acciaccati. In difesa, ad esempio, rimangono da valutare le condizioni di Marash Kumbulla, rientrato con qualche problemino dalla convocazione in Nazionale. L’albanese comunque dovrebbe essere a disposizione, offrendo a Mourinho una scelta in più nel reparto arretrato. Anche perché, secondo le ultime informazioni, ben diverso dovrebbe essere il discorso che riguarda Chris Smalling.

L’inglese sta recuperando dall’ennesimo infortunio e negli ultimi giorni i suoi progressi avevano fatto sperare in una convocazione già per domenica. In realtà le cose sembrano richiedere ancora un po’ di attesa. L’inglese ha accusato diversi problemi dall’inizio della stagione e l’intenzione della Roma è di non affrettare i tempi per garantire al centrale un pieno e definitivo recupero. Secondo Sky Sport, dunque, Smalling non sarà convocato per la sfida di Genova, e potrebbe rimanere a riposo anche in occasione del match contro lo Zorya. Verosimilmente potrebbe rientrare nella lista dei convocati per la sfida del 28 Novembre all’Olimpico contro il Torino.