Roma, visita al ginocchio per Pellegrini | La situazione

Roma, visita al ginocchio per Lorenzo Pellegrini. Ecco le situazione a due giorni dalla sfida, importante, contro il Genoa

Cercherà di fare di tutto, Lorenzo Pellegrini, per esserci domenica a Marassi: la Roma, contro il Genoa, ha bisogno di punti per risalire la china in classifica. E non sarà di certo una partita semplice per gli uomini di Mourinho, chiamati alla riscossa dopo la sconfitta contro il Venezia prima della sosta.

E dopo questa prima parte di stagione s’è capito che c’è una Roma senza capitano e un’altra senza. Troppo importante l’uomo che indossa la fascia al braccio e che ha deciso di legarsi fino al 2026 ai colori giallorossi. Ma non sta bene, Pellegrini, e allora oggi sono in programma dei nuovi accertamenti per capire se lo Special One possa sperare di poterlo convocare.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, ritorno al passato | Ci provano subito

Roma, la situazione di Pellegrini

Senza dubbio la giornata positiva è quella di oggi, quando Pellegrini si sottoporrà ad alcuni controlli clinici al ginocchio per ottenere il via libera da parte dei medici. Se tutto andrà per il verso giusto, allora il capitano tornerà da subito ad allenarsi con i compagni di squadra e così andare in campo domenica. Lo spera anche lo Special One, ovviamente.

Secondo Il Messaggero, inoltre, il calciatore in questo momento è ottimista. Le sensazioni insomma sono positive e alla fine ci potrebbe anche essere un recupero che si potrebbe rivelare decisivo per le sorti della partita. Si attende con ansia quindi di capire l’esito degli esami strumentali sul ginocchio che non gli ha permesso nemmeno di rispondere alla convocazione della nazionale di Roberto Mancini.