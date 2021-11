Calciomercato Roma, Belotti via con lo scambio | Trattativa in Serie A

Calciomercato Roma, importanti quanto suggestivi gli ultimi aggiornamenti relativi alla situazione Belotti. Il Torino potrebbe privarsene con un baratto.

Che le strade tra il “Gallo” e i piemontesi fossero destinate a separarsi era chiaro già da tempo. Sin dal suo arrivo, infatti, mister Juric ha sempre rilasciato dichiarazioni molto esplicite, lasciando intendere di non voler trattenere chi non volesse.

Quella appena trascorsa non è stata, come ricorderete, la più facile per l’ex Palermo. Protagonista di un Europeo abbastanza scialbo, il numero 9 ha catalizzato numerose discussioni in seguito al mancato accordo per il rinnovo contrattuale con una squadra di cui è simbolo da molti anni.

Juric, come anticipato, non ha mai perso occasione per pungolarlo, con la finalità soprattutto di esortarlo a trovare una decisione e maturare una posizione per il bene di tutte le parti in causa. Ad oggi, l’attaccante figura ancora al centro dell’attacco granata, dopo aver saltato buona parte dell’inizio stagione a causa di un infortunio. Il rapporto con il tecnico e, soprattutto, con la piazza sembra essersi ricucito ma ciò non esclude un addio che, con il passare dei mesi, figura come sempre più probabile.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, dalla Premier insistono | Pinto beffato

Calciomercato Roma, l’Inter ci prova per Belotti: scambio con Sensi in vista?

La sua situazione ha catalizzato nel recente periodo l’attenzione di numerosi club, soprattutto del nostro campionato. Tra i vari, è stata coinvolta anche la Roma. Stando a quanto riferito da Calciomercatonews.com, però, nel futuro di Belotti non sembra esserci il giallorosso quanto. Presenti, invece, le sfumature cromatiche di un’altra nobile realtà del nostro campionato.

Ci riferiamo all’Inter di Simone Inzaghi che, conscia anche del momento di difficoltà di Lautaro Martinez e dell’età di Edin Dzeko, vedrebbe in Andrea un rinforzo importante sia per la panchina che per la costruzione della rosa futura. A Milano potrebbero proporre uno scambio con Sensi. Il centrocampista, dopo i primi acuti con mister Conte, è stato adombrato sempre più dalle sue problematiche fisiche. L’ex Sassuolo sarebbe un innesto di qualità per la squadra di Cairo che in questo modo eviterebbe di perdere tra meno di un anno uno dei suoi giocatori più importanti a zero.