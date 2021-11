Calciomercato Roma, dalla Premier insistono | Pinto beffato

In casa Roma si continuano a seguire diversi profili in vista del calciomercato di gennaio. Novità importanti arrivano dall’Inghilterra.

Con il passare delle settimane si avvicina sempre di più l’appuntamento con la riapertura del calciomercato. A gennaio la Roma cercherà di portare avanti il lavoro cominciato dalla dirigenza durante l’estate. Oltre a trovare una soluzione per piazzare alcuni esuberi – vecchi e nuovi – il General Manager Tiago Pinto proverà a consegnare a Mourinho una rosa più completa.

L’allenatore ha lamentato in più occasioni la profonda differenza tra il gruppo di titolari e le riserve che dovrebbero dar loro il cambio. Troppo ampio il gap, secondo Mourinho, che chiede alla dirigenza e alla proprietà uno sforzo per rendere più competitivo il roster giallorosso. Pinto conosce bene le esigenze dell’allenatore ed è al lavoro per accontentarle.

Calciomercato Roma, il West Ham fa sul serio | Affare in salita

Quali siano le priorità della rosa, è noto. La Roma deve rinforzare il centrocampo, anche alla luce dei probabili addii di Diawara e Villar, e deve garantire a Mou qualche ricambio in difesa. In particolare, l’attenzione nel reparto arretrato è concentrata sul ruolo di vice Karsdorp. Eppure Pinto non perde d’occhio piste che portano a calciatori che ricoprono altre posizioni: questo perché la dirigenza giallorossa è pronta a cogliere le eventuali opportunità che dovessero presentarsi.

E’ in quest’ottica che va letto l’interesse giallorosso per Jesse Lingard. Il centrocampista offensivo dello United è destinato a cambiare aria a breve: non ha trovato un accordo per rinnovare il contratto e potrebbe lasciare i Red Devils a gennaio a prezzo di saldo – circa 12 milioni di euro – o a giugno a parametro zero. Mou stima il giocatore, con cui ha già lavorato, e lo accoglierebbe volentieri. Su Lingard, però, è forte la concorrenza: vi abbiamo raccontato del Milan e anche dell’interessamento del Barcellona. Ora, però, l’opzione più probabile sembra quella di una permanenza in Premier. Secondo footballtransfers.com il West Ham sarebbe fortemente interessato a lui e sarebbe vicinissimo a chiudere il suo acquisto già a gennaio: per lo United, pronto un assegno da 10 milioni di sterline.