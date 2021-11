Calciomercato Roma, addio imminente | Così cambia tutto

Calciomercato Roma, le prossime mosse di Pinto potrebbero essere influenzate da una scelta che sembra prossima al concretizzarsi.

Il gm capitolino è chiamato, come sovente ribadito, ad agire sin da queste settimane per poter permettere di apparecchiare nel migliore dei modi le trattative in programma per il nuovo anno. Fondamentale, infatti, giocare d’anticipo e, soprattutto, cercare di accontentare mister Mourinho.

Ancora più importante seguire la falsariga della scorsa estate. Non ci riferiamo unicamente a quella della sostenibilità dei nuovi approdi e alla costruzione diacronica dello scacchiere. Resta infatti determinante il mantenimento di quel “matrimonio” portoghese nato tra Tiago e José e che, dopo anni, ha finalmente permesso di assistere ad un mercato calibrato di comune accordo con il mister.

Sarà questo il filo rosso destinato a contraddistinguere anche le mosse del prossimo gennaio, per il quale sono previste delle limature soprattutto in zona mediana. Ciò non porti però a dimenticare anche l’impellenza di concretizzare diverse uscite e quel lavoro destinato a garantire allo Special One una panchina più qualitativa e costituita da elementi graditi lui.

Proprio relativamente a quest’ultimo discorso, incastrabile perfettamente con l’esigenza di sugellare anche il reparto difensivo, non sono da ignorare le novità che potrebbero a breve arrivare da oltremanica.

Leggi anche —> Calciomercato Roma, Belotti via con lo scambio | Trattativa in Serie A

Calciomercato Roma, crisi United: così possono cambiare anche i piani di Pinto

Se la Roma non sta vivendo il suo miglior momento, va anche detto che c’è chi, proprio come il Manchester United, stia ancora peggio. I nuovi proprietari del cartellino di CR7 hanno vissuto un inizio di campionato quasi da incubo. L’ultima sconfitta contro il Watford potrebbe aver posto definitivamente fine all’avventura di mister Solskjaer sulla panchina anglosassone.

Stando a quanto riferito da Tancredi Palmeri, nei prossimi minuti ci sarà un summit in casa Red Devils per ponderare una decisione definitiva sul tecnico. Qualora quest’ultimo venisse sollevato dall’incarico, potrebbero esserci ripercussioni anche sulle future strategie di Pinto. Quest’ultimo è da tempo interessato a Diogo Dalot, lanciato proprio da Mourinho tre anni fa e da lui individuato come più che valida alternativa a Rick Karsdorp.

L’ex Milan non ha trovato fin qui spazio ma, in caso di cambiamenti, la trattativa che avrebbe potuto portarlo all’ombra del Colosseo potrebbe definitivamente arenarsi. Molto dipenderà dall’eventuale permanenza del norvegese e, in caso di addio, dalle valutazioni fatte dal prossimo allenatore di Ronaldo e colleghi. A Trigoria intanto assistono inerti ma non senza interesse.