Calciomercato Roma, affare ancora possibile | Già contattato l’agente

Continuano a rincorrersi voci ed ipotesi di calciomercato in vista della sessione che si aprirà a gennaio e che vedrà la Roma particolarmente attiva.

Alla riapertura del calciomercato invernale manca ancora più di un mese, ma molte trattative sembrano essere già sul punto di entrare nel vivo. La sessione che comincerà a gennaio, per la Roma, rappresenta un appuntamento cruciale. Il General Manager Tiago Pinto è segnalato come uno dei dirigenti più attivi già da diverse settimane. Il piano del portoghese è chiaro: farsi trovare pronto alla riapertura dei trasferimenti.

Per questo il g.m. della Roma continua a lavorare su più tavoli. Fondamentale, quindi, sarà arrivare a gennaio con le idee chiare e con i discorsi più importanti già avviati. Ma altrettanto importante sarà lavorare bene sul mercato in uscita. Sono diversi gli esuberi cui Tiago Pinto dovrà trovare una nuova sistemazione per far spazio agli eventuali nuovi innesti.

Calciomercato Roma, affare ancora possibile | Contatti con il procuratore

Tra i giocatori che quasi certamente lasceranno la Roma a gennaio c’è Borja Mayoral. L’attaccante spagnolo ha trovato pochissimo spazio in questi mesi e vuole giocare di più. Il cartellino del giocatore, come noto, è ancora di proprietà del Real Madrid, che ha tutta l’intenzione di trovare una soluzione già durante il calciomercato invernale. Anche perché sono diverse le squadre interessate a Mayoral. Nei giorni scorsi, tuttavia, una delle principali candidate sembrava aver fatto un brusco passo indietro.

Parliamo della Fiorentina, che secondo alcune indiscrezioni, spaventata dalla volontà del Real di cedere Mayoral a titolo definitivo, avrebbe deciso di prendere tempo, rallentando la trattativa. Una ricostruzione smentita però dalla giornalista – esperta delle vicende Viola – Rocìo Rodriguez. Come riporta violanews.com l’affare tra la Fiorentina e il Real sarebbe ancora assolutamente possibile. “La Fiorentina lo vorrebbe in prestito mentre il Real punta alla cessione a titolo definitivo, ma l’affare non è saltato” ha spiegato la giornalista. “Il procuratore del giocatore ha già incontrato la Fiorentina, per lui la formula non ha molto importanza“. Parole che lasciano dunque pienamente in corsa il club toscano per arrivare a gennaio all’acquisto di Mayoral.