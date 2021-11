Roma, Cristante e Villar positivi al Covid | L’annuncio ufficiale

Roma, Cristante e Villar positivi al Coronavirus: ecco l’annuncio del club giallorosso sui propri profili social.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Genoa-Roma, gara importantissima per i giallorossi, a caccia di tre punti fondamentali per continuare a cullare il sogno Champions, dopo le ultime prestazioni poco sfavillanti.

Tuttavia, la vigilia in casa giallorossa è stata monopolizzata dalle notizie inerenti le condizioni fisiche di Villar e Cristante che, come annunciato dal club giallorosso, sono risultati positivi in occasione dell’ultima tornata di tamponi molecolari effettuati. Brutta tegola per Mou, che in questo primo scorcio di stagione ha sovente fatto affidamento sull’ex Atalanta.

Ecco il comunicato diramato dal club giallorosso sui propri profili social: “L’As Roma comunica che, in seguito ai controlli periodici svolti attraverso i tamponi molecolari, Bryan Cristante e Gonzalo Villar, entrambi vaccinati, sono risultati positivi al COVID 19.”