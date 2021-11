Roma, futuro da decidere per Ibanez | Offerta allettante

Roma, futuro da decider per Ibanez. Il difensore brasiliano giallorosso potrebbe essere a una svolta della propria carriera

Un futuro da decidere. Da scrivere. Un futuro che potrebbero portare Roger Ibanez, il difensore brasiliano della Roma che è il titolare inamovibile insieme a Mancini, a una svolta importante per la propria carriera. Sì, perché la proposta, per lui, potrebbe essere sicuramente allettante.

A parlarne, questa mattina, è l’edizione della Gazzetta dello Sport. Parliamoci chiaro: non si parla di un addio alla Roma, ma della possibilità di andare insieme al compagno di reparto in giallorossa a vestire la maglia azzurra. Quella della Nazionale di Roberto Mancini. Lo stesso ct, a quanto pare, attende di capire quali sono le reali possibilità di convocare il calciatore. Visto che dietro, gli azzurri, non hanno tutte queste scelte. Dopo Chiellini e Bonucci – con il primo che però alla fine del 2022 saluterà – c’è poco o nulla.

Roma. Ibanez in azzurro

Ibanez ha passaporto italiano e ha vestito la maglia verde-oro con l’Under 23 nel 2019. Da quel momento in poi nulla. Quindi, burocraticamente, le porte della nazionale italiana sarebbero aperte per lui. Una situazione che potrebbe avere dei risvolti e degli scenari importanti già nelle prossime settimane. Ci sono pochi dubbi che le prestazioni del calciatore abbiano attirato gli occhi addosso di Roberto Mancini. E con Mourinho, il brasiliano, non può fare altro che crescere ulteriormente.

Sarebbe un bel colpo per la nazionale azzurra. Che nel prossimo mese di marzo sarà chiamata a giocarsi le possibilità di accedere al Mondiale nei playoff. Una semifinale e una finale: c’è bisogno di tutti. Anche di Ibanez, forse, che potrebbe seguire Joao Pedro, l’altro attaccante brasiliano che potrebbe vestire la maglia azzurra. Una nazionale che apre le porte. Così com’è giusto. Non ci si può permettere di rimanere fuori dalla competizione mondiale per la seconda volta di fila.