Roma, ribaltone Zaniolo: “Diciotto categorie di differenza”

Roma, l’annuncio lapidario che riguarda Niccolò Zaniolo: “18 categorie di differenza rispetto a lui”. Gli aggiornamenti.

Dopo un inizio di campionato molto promettente, Niccolò Zaniolo sta attraversando una fase di involuzione nelle sue prestazioni: fisiologica, visto gli infortuni in rapida successione che lo hanno tenuto fermo ai box, ma comunque tale da indurre Mou a serie riflessioni.

Non a caso, infatti, nel momento in cui lo Special One ha deciso di varare un nuovo modulo nella sfida contro il Venezia, l’esterno cresciuto nelle giovanili dell’Inter sia finito in panchina, anche perché pochi giorni prima, contro il Bodo Glimt, si era reso protagonista di un paio di errori sottoposta che alla fine sono risultati decisivi nell’economia della gara. Difficile continuare a relegare un El Shaarawy apparso in forma smagliante, con un “Faraone” vero e proprio fattore anche da un punto di vista realizzativo; ragion per cui, non è escluso che anche contro il Genoa alla fine Mourinho possa decidere di relegare Zaniolo in panchina, per farlo entrare a gara in corso.

Leggi anche –> Roma, ultim’ora Trigoria: due positivi al Covid

Roma, l’annuncio su Zaniolo di Focolari: “Diciotto categorie di differenza”

Dal momento che l’attenzione mediatica si sta concentrando in queste ore ad analizzare la possibile esclusione dall’undici titolare di Zaniolo, anche Furio Focolari, intervenuto ai microfoni di Radio Radio, ha esternato il suo punto di vista. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni: “Tenere fuori Zaniolo è una vera follia: se ci sono problemi di natura disciplinare, non discuto, ma a calcio i giocatori più bravi non possono non scendere in campo. Tra Shomurodov e lui ci sono diciotto categorie di differenza: i grandi talenti devono stare in campo, non in panchina. Se lo tieni fuori, stai sbagliando, anche se ti chiami Mourinho o Klopp.”